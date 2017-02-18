Tarlada Bulunan Cesedin Kimliği Belirlendi

Bursa'da tarlada işçiler tarafından bulunan cesedin 53 yaşındaki Gürbüz Kömür'e ait olduğu belirlendi.

Bursa'da tarlada işçiler tarafından bulunan cesedin 53 yaşındaki Gürbüz Kömür'e ait olduğu belirlendi. Şahsın, göğüs bölgesinden tek kurşunla öldürülüp tarlaya bırakıldığı tespit edildi.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi'nde bir tarlada meydana geldi. İddiaya göre, tarlaya çalışmaya gelen çiftçiler bir erkek cesedi gördü. Çiftçiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri şahsın tabanca ile göğüs bölgesinden vurulduğunu tespit etti. Polis ekipleri kayıp şahısların ailelerini tek tek arayarak teşhis etmeye çalışırken çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından bulunan ceset otopsi için Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı. Soruşturmayı derinleştiren polis son bir hafta içerisinde polis merkezlerine yapılan kayıp müracaatlarını mercek altına aldı. Yapılan araştırma sonucu ölen kişinin dün akşam oğlu tarafından Yıldırım Polis Merkezi'ne kayıp müracaatı yapılan 53 yaşındaki Gürbüz Kömür isimli kişi olduğu belirlendi. Polisin olayla ilgili tahkikatı sürüyor.