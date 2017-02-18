  • BIST 88.830
  • Altın 144,433
  • Dolar 3,6361
  • Euro 3,8595
  • Samsun 7 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 4 °C
  • İzmir 11 °C
  • Ordu 4 °C
  • Sinop 7 °C
  • Giresun 5 °C
  • Amasya 5 °C
  • Rize 5 °C
  • Trabzon 4 °C

Tarlada Bulunan Cesedin Kimliği Belirlendi

» »
Tarlada Bulunan Cesedin Kimliği Belirlendi
Bursa'da tarlada işçiler tarafından bulunan cesedin 53 yaşındaki Gürbüz Kömür'e ait olduğu belirlendi.

Bursa'da tarlada işçiler tarafından bulunan cesedin 53 yaşındaki Gürbüz Kömür'e ait olduğu belirlendi. Şahsın, göğüs bölgesinden tek kurşunla öldürülüp tarlaya bırakıldığı tespit edildi.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi'nde bir tarlada meydana geldi. İddiaya göre, tarlaya çalışmaya gelen çiftçiler bir erkek cesedi gördü. Çiftçiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri şahsın tabanca ile göğüs bölgesinden vurulduğunu tespit etti. Polis ekipleri kayıp şahısların ailelerini tek tek arayarak teşhis etmeye çalışırken çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından bulunan ceset otopsi için Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı. Soruşturmayı derinleştiren polis son bir hafta içerisinde polis merkezlerine yapılan kayıp müracaatlarını mercek altına aldı. Yapılan araştırma sonucu ölen kişinin dün akşam oğlu tarafından Yıldırım Polis Merkezi'ne kayıp müracaatı yapılan 53 yaşındaki Gürbüz Kömür isimli kişi olduğu belirlendi. Polisin olayla ilgili tahkikatı sürüyor.

Tarlada Bulunan Cesedin Kimliği Belirlendi

Tarlada Bulunan Cesedin Kimliği Belirlendi

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 3 Kişinin Cinayet Zanlısı Didim’de Adliyeye Sevk Edildi18 Şubat 2017 Cumartesi 18:53
  • Ters Dönen Otomobildeki Kız Çocuğu Öldü18 Şubat 2017 Cumartesi 18:18
  • Fetö’nün Bölge İmamı Dahil 4 Kişi Tutuklandı18 Şubat 2017 Cumartesi 18:08
  • Konya’da Aranan 104 Kişi Yakalandı18 Şubat 2017 Cumartesi 18:03
  • Freni Patlayan Otomobil Park Halindeki Araçları Biçti18 Şubat 2017 Cumartesi 18:03
  • Traktör Devrildi, Karı-koca Hayatını Kaybetti18 Şubat 2017 Cumartesi 18:03
  • Hırsızlık Yaptığı Dükkanda Oturup Çay İçti18 Şubat 2017 Cumartesi 17:58
  • Diyarbakır’da İki Araç Kafaya Çarpıştı: 13 Yaralı18 Şubat 2017 Cumartesi 17:43
  • Düzce’de Çatı Yangını Korkuttu18 Şubat 2017 Cumartesi 17:38
  • Bursa’da Tarlada Korkunç İnfaz18 Şubat 2017 Cumartesi 17:38
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti