Tarlaya Yıldırım Düştü: 1 Ölü 1 Yaralı

Denizli'nin Çameli ilçesinde, tarlada çalışan 74 yaşındaki Fahrettin Gök'e ve 62 yaşındaki Mehmet Sönmez'e yıldırım çarptı.

Denizli'nin Çameli ilçesinde, tarlada çalışan 74 yaşındaki Fahrettin Gök'e ve 62 yaşındaki Mehmet Sönmez'e yıldırım çarptı. Yıldırım çarpması sonucu Gök hayatını kaybederken, Sönmez yaralandı.

Olay Denizli'nin Çameli ilçesi Gürsu Mahallesi Buhu Gediği Mevkii'ndeki bir tarlada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fahrettin Gök ve Mehmet Sönmez, tarlada çalıştığı sırada, bulundukları alana yıldırım düştü. Yıldırımın düşmesi nedeniyle Gök ve Sönmez, bir anda yere yığıldı. Durumu gören çevredeki vatandaşlar, yaralıları Çameli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan Fahrettin Gök, hayatını kaybederken, yaralı Mehmet Sönmez'in ise hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi.