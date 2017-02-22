Tarsus’ta Pkk/kck’dan 7 Kişi Tutuklandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 7 şüpheli tutuklandı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 7 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Tarsus ilçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Amirliği ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik çalışma yaptı. Çalışmada, terör örgütü PKK/KCK üyeliği şüphesiyle gözaltına alınan 11 kişi adliye çıkarıldı. Mahkemeye çıkarılan terör örgütü PKK/KCK üyeliği şüphesiyle gözaltına alınan 11 kişiden 7'si tutuklanırken, 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan DEAŞ üyeliği şüphesiyle gözaltına alınan 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.