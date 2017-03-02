Tarsus’ta Toprağa Gömülü Halde Patlayıcı Ve Silah Ele Geçirildi

Mersin'in Tarsus ilçesinde, 16 Nisan'daki referandum öncesi sansasyonel eylemlerde kullanılmak üzere hazırlanmış, toprağa gömülü halde 24,5 kilo plastik...

Mersin'in Tarsus ilçesinde, 16 Nisan'daki referandum öncesi sansasyonel eylemlerde kullanılmak üzere hazırlanmış, toprağa gömülü halde 24,5 kilo plastik patlayıcı, 126 litre sıvı patlayıcı, 8 el bombası ve 4 adet Kaleşnikof marka uzun namlulu silah ile çok miktarda cephane ele geçirildi.

Mersin Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, PKK/KCK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik olarak Mersin Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları ile İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve MİT Mersin Bölge Başkanlığı ile koordineli olarak yapılan çalışmalarda, Mardin'in Nusaybin ilçesi Ömeryan bölgesinde yapılan operasyonlarda elde edilen bilgiler ışığında Tarsus ilçesinde kazı çalışması yapıldı.

Yapılan çalışmada toprağa gömülü vaziyette 24,5 kilo plastik patlayıcı, 126 litre sıvı patlayıcı, 8 adet kapsül, 8 adet el bombası, 4 adet AK-47 Kalashnikof makineli tüfek, 12 adet tüfeklere ait şarjör, 360 adet 7.62 mm fişek ve 1 adet ateşleyici düzenek elde edildi.

Açıklamada, ele geçen malzemelerin terör örgütünce, 16 Nisan 2017 tarihinde yapılacak olan referandum öncesi toplumda kaos ve kargaşa oluşturmak, huzur ve güven ortamını bozmak, özellikle güvenlik güçlerine, hassas durumda bulunan kamu kurum ve kuruluşlarına yönelik olarak kullanılmasının planlandığı ifade edildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.