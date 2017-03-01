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Tartıştığı Adamı Boynundan Bıçakladı

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Tartıştığı Adamı Boynundan Bıçakladı
Olay, İzmit ilçesi Alemdar caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; 25 yaşındaki Emre Ş. ve ismi öğrenilemeyen bir kişi arasından belirlenemeyen...

Kocaeli'de meydana gelen olayda bir kişi boynundan bıçaklandı.

Olay, İzmit ilçesi Alemdar caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; 25 yaşındaki Emre Ş. ve ismi öğrenilemeyen bir kişi arasından belirlenemeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine ismi öğrenilemeyen kişi, üstünde bulunan bıçakla Emre Ş'yi boynundan bıçakladı. Olayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. Olay yerine kısa süre içerisinde ekipler, yaralı Emre Ş'ye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Kocaeli Devlet Hastanesine sevk edilen Emre Ş'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Tartıştığı Adamı Boynundan Bıçakladı

Tartıştığı Adamı Boynundan Bıçakladı

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