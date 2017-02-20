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Tartıştığı Eşini Bıçaklayan Şahıs Gözaltına Alındı

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Tartıştığı Eşini Bıçaklayan Şahıs Gözaltına Alındı
Kayseri'de tartıştığı eşini bıçakla yaralayan şahıs, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından...

Kayseri'de tartıştığı eşini bıçakla yaralayan şahıs, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre Hürriyet Mahallesi Cengiz Topel Caddesi üzerinde bulunan bir ikamette meydana gelen olayda, S.B. (32) ile eşi Ş.B.B. (24) arasında tartışma başladı. Tartışmanın büyümesinin ardından S.B., eşi Ş.B.B.'yi 8 yerinden bıçakla yaraladı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ş.B.B. tedavi altına alınırken, eşi S.B. ise olay yerinden kaçtı. Olayın ardından çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın şüphelisi olarak S.B.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

S.B., emniyetteki işlemlerin tamamlanmasıyla sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye çıkarıldı.

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