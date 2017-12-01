Tartıştığı İş Arkadaşını Bıçakladı

Kastamonu'da fabrikada çalışan işçi, tartıştığı iş arkadaşını bıçaklayarak ağır yaraladı.

Kastamonu'da fabrikada çalışan işçi, tartıştığı iş arkadaşını bıçaklayarak ağır yaraladı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'da Şeker Fabrikasında çalışan Mehmet K. ile E.C. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.C, iş arkadaşı Mehmet K.'yı bıçaklayarak ağır yaraladı. Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Mehmet K., Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırılarak yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

Olay sonrası jandarma ekipleri, bıçaklı saldırıyı gerçekleştirdiği ileri sürülen E.C.'yi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.