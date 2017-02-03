Tartıştığı Kişiyi Bacağından Vurdu

Kastamonu'da alacak verecek meselesi yüzünden çıktığı tahmin edilen tartışmada bir kişi, bacaklarından silahla vurularak yaralandı.

Kastamonu'da alacak verecek meselesi yüzünden çıktığı tahmin edilen tartışmada bir kişi, bacaklarından silahla vurularak yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'nun İnönü mahallesi Kalyoncuoğlu sokak üzerinde bulunan Hayat apartmanı bahçesinde Mehmet K. ile Aydemir N. arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada Aydemir N., yanında taşıdığı tabanca ile Mehmet K.'nın ayaklarına doğru ateş etti. Bacağından yaralanan Mehmet K., olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerine Kastamonu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Mehmet K.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay sonrası Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Aydemir N.'yi gözaltına alarak ifadesi alınmak üzere karakola götürdü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.