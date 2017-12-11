İzmir'in Bornova ilçesinde bir şahıs, tartıştığı oğlunu silahla vurarak öldürdü.

İzmir'in Bornova ilçesinde bir şahıs, tartıştığı oğlunu silahla vurarak öldürdü.

Olay, akşam saat 18.30 sıralarında Egemenlik Mahallesi 6119. Sokak'ta bulunan bir ayakkabı imalathanesinde meydana geldi. İddiaya göre, ayakkabı imalathanesinin sahibi N.T. (61), henüz belirlenemeyen bir nedenle oğlu Burak T. (24) ile tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede büyürken, iddiaya göre Burak T. babasına bıçakla saldırdı. Bunun üzerine baba N.T., yanındaki ruhsatlı silahını çıkartarak oğluna iki el ateş açtı. Genç kanlar içerisinde yere yığılırken, silah seslerini duyan çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine söz konusu adrese gelen 112 Acil Servis ekipleri, Burak T.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri ise olay yerinde incelemelerde bulunarak, çevredeki vatandaşların ifadesine başvurdu. Gözaltına alınan N.T., sorgulanmak üzere Cinayet Büro Amirliğine götürüldü. Burak T.'nın cenazesi ise, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Baba N.T.'nin ifadesinde oğlunun 10-12 yıldır çalışmadığını, sürekli kendisinden para istediğini ve bunun dayanılmaz bir hal aldığını belirterek, öldürdüğünü itiraf ettiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.