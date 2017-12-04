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Taş Atarak Durdurdukları Araçtan 57 Bin Lira Çaldılar

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Taş Atarak Durdurdukları Araçtan 57 Bin Lira Çaldılar
DÜZCE(İHA) – Düzce kente merkezinde taş atarak durdurduğu araçta bulunan para dolu çantayı çaldılar.

DÜZCE(İHA) – Düzce kente merkezinde taş atarak durdurduğu araçta bulunan para dolu çantayı çaldılar.

Olay sabah saatlerinde Şerefiye Mahallesi Uzunzade Sokak üzerinde meydana geldi. Düzce'deki bir bankadan 57 bin TL çeken O. D. parayı bir çantaya koyarak aracına bindi. Uzunzade Sokak üzerinde ilerleyen araca taş atılınca O. D. aracı durdurdu. O sırada yanına gelen bir şahıs, "Yukarıdan taş attılar" dedi. Kafasını kaldırıp etrafa bakındığı sırada şahsın gitmiş olduğunu fark eden O. D. tekrar araca binip yoluna devam etti. Ancak bir kaç metre ilerledikten sonra bankadan yeni çektiği paranın içinde bulunduğu çantanın araçta olmadığını gördü. Bunun üzerine taş atma yöntemi ile soyulduğunu anlayan O. D. hemen olayın yaşandığı yere geri döndü ve polise ihbarda bulundu. 57 bin TL'sini hırsız ya da hırsızlara kaptıran kişinin şikayeti üzerine olay yerine gelen Hırsızlık Bürosu ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Kameralar ve O. D.'nin ifadesi doğrultusunda para dolu çantayı çalarak kayıplara karışan şahıs ya da şahısların yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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