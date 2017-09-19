Taş; “Gazilere Gösterilen İlgi Ve Ahde-vefa Yetersiz”

19 Eylül Gaziler Günü münasebetiyle Erzincan'da düzenlenen törende konuşan Muharip Gaziler Derneği Erzincan Şube Başkanı Sabri Taş, gazilere yeterli...

19 Eylül Gaziler Günü münasebetiyle Erzincan'da düzenlenen törende konuşan Muharip Gaziler Derneği Erzincan Şube Başkanı Sabri Taş, gazilere yeterli ilgi ve ahde-vefa'nın gösterilmediğini kaydetti.

Belediye Sarayı önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu ile başlayan törene Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Erzincan Milletvekilleri Sebahattin Karakelle ve Serkan Bayram, 3. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Mehmet Özoğlu, Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, Muharip Gaziler Derneği Erzincan Şube Başkanı Sabri Taş, gaziler, askeri yetkililer, kamu kurum müdürleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşma yapan Türkiye Muharip Gaziler Derneği Erzincan Şube Başkanı Sabri Taş Gazilere gösterilen ilgi ve ahde-vefanın yetersiz olduğuna dikkat çekerek, gazilerin hakettikleri imkan ve şartlara kavuşturulmaları konusunda sorunlarının çözümünü beklediklerini kaydetti.

Başkan Taş konuşmasının devamında 19 Eylül, Kurtuluş savaşında, Kore'de, Kıbrıs'ta savaşan Muharip Gaziler ile Türkiye Cumhuriyetinin rejimi, üniter yapısı ve toprak bütünlüğü uğrunda vatan hainleri terör örgütlerine karşı kahramanca mücadele eden asker, polis, güvenlik korucuları ve 15 Temmuz hain darbe girişiminde vücutlarını siper eden tüm Malül Gazilerin şeref günüdür.

Kore ve Kıbrıs'ta savaşarak Gazi olanların sayısı 59 bin. Bu gün hayatta olanların sayısı ise 29 bin civarında olup, Kore Gazileri 86-90, Kıbrıs Gazileri 63-70 yaşlarındadır. Üzülerek şunu ifade etmek isterim ki, bu Gazi'lerimize gösterilen ilgi ve ahde-vefa yetersizdir. Atatürk, Şehit ve Gazi'lere verilmesi gereken önemi şu sözler ile ortaya koymaktadır. "Türk tarihine altın sayfalar yazdıran Gazi'lerimiz ile Şehitlerimizin hatıralarını yüceltmek, onlara olan minnet ve şükran duygularımızı ifade etmek milli bir görevdir" Atatürk'ün bu sözleri ışığında, Gazi'lere daha fazla sahip çıkılmasını diliyor ve yıllardır dile getirdiğimiz, Gazi'lerimizin taşıdıkları onura yaraşır bir şekilde hayatlarını devam ettirmeleri, hak ettikleri imkân ve şartlara kavuşturulmaları konusunda sorunlarımızın çözümünü bekliyoruz."diye konuştu.