Tasarım Vakfı Midyat’ta ’Biriz’ Projesini Anlattı

Mardin'in Midyat ilçesinde Tasarım Vakfı "Biriz" projesi tanıtım toplantısı düzenlendi.

Mardin'in Midyat ilçesinde Tasarım Vakfı "Biriz" projesi tanıtım toplantısı düzenlendi.

Bir otelde düzenlenen toplantıya Cumhurbaşkanı eski Genel Sekreteri Kemal Nehrozğlu, Midyat Kaymakamı Hüseyin Tekin, Fenerbahçe Spor Kulübü Asbaşkanı ve iş adamı Mithat Yenigün, Tasarım Vakfı Başkanı Faruk Mahlan, Müftü Mehmet Şafii Bilik, Metropolis Samurl Aktaş, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Yüzyıllar boyunca Sümerler, Akadlar, Asurlular, Babilliler, Helenler, Persler, Romalılar, Artuklular ve Osmanlılar gibi birçok medeniyeti kucaklayan Midyat bölgesinde Tasarım Vakfı tarafından başlatılan "Biriz" projesinin kentsel ve kırsal olarak bir dünya projesi olduğu kaydedildi. Sinevizyon gösterimiyle yapılacak çalışmalara ilişkin bilgiler veren Tasarım Vakfı Başkanı Faruk Malhan "Proje bu plan değil. Projenin içerisinde hayal var, ütopya var kentimiz var, kırsalımız var. Bu proje bir dünya projesi çünkü bu topraklar Urartulardan buyana, Hititlerden, Sümerlerden buyana gelen topraklar. Her birinin o kadar kıymetli izleri var ki elimizde bugün Deyrulzafaran'ın altındaki güneşe tapanların tapınak yeri bir başka olay. Burasını bir birlikler şehri yapması çabasındayız" dedi.

Projenin önemli olduğunu işaret eden Fenerbahçe As Başkanı ve iş adamı Mithat Yenigün "Bu proje emek katarak, ürün haline getirerek malımızı ürün haline getirerek satarsak eğer çok daha başarılı oluruz ve çok daha kazanç sağlarız. Kazanç sağlayarak da ailelerimizi geçindiririz ve burada kalıcı hale gelebiliriz diye vatandaşlarımıza, ailelerimize anlatıyor dinliyorlar. Onlardan gelen tepkiler, onlardan gelen soruların cevabını verecek. İnanıyorum ki güzel bir iletişim olacak ve hep birlikte kooperatifler kurarak el ele vererek, bütün imkanlarımızı gerek devlet imkanları, gerek köylümüzün imkanlarını, yerel imkanlarımızı bir araya getirerek hem insanların geçimini sağlamak hem insanların meslek sahibi olmasını sağlamak hem de ülkemize ve yöremize katkı sağlamak imkanına kavuşacağız" diye konuştu.