  • BIST 88.830
  • Altın 144,433
  • Dolar 3,6361
  • Euro 3,8595
  • Samsun 13 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 9 °C
  • İzmir 14 °C
  • Ordu 6 °C
  • Sinop 8 °C
  • Giresun 6 °C
  • Amasya 11 °C
  • Rize 8 °C
  • Trabzon 5 °C

Taşçı Minik Yürekleri Isıttı

» »
Taşçı Minik Yürekleri Isıttı
Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, kırsal mahallelerdeki okullarda öğrencilere mont dağıtarak minik yürekleri ısıttı.

Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, kırsal mahallelerdeki okullarda öğrencilere mont dağıtarak minik yürekleri ısıttı.

Atakum ilçesindeki ihtiyaç sahibi çocuklar için mont dağıtım kampanyasını sürdüren Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, okulların yöneticilerinden gelen bilgilendirmeler doğrultusunda minik yürekleri ısıtmaya devam ediyor. Atakum Belediyesi Hayır Çarşısı tarafından sürdürülen mont kampanyası kapsamında, Atakum ilçesindeki okullarda çocuklara mont dağıtan Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, "Bir mont, bir çocuğu ısıtır. Paylaşmak ise yürekleri ısıtır. Atakum Belediyesi olarak, ilçemizde özellikle köy statüsünden mahalle statüsüne geçmiş yerleşim alanlarındaki okullarımızdan, ihtiyaç sahibi öğrencilerle ilgili bilgi aldık. Bu bilgiler doğrultusunda yavrularımıza montlarını dağıtıyoruz. Atakum ilçesinde yaşayan her bir çocuğu kendi evladımızdan farksız görüyor ve yüzlerini güldürecek, içlerini ısıtacak çalışmalar içerisinde olmaya özellikle özen gösteriyoruz" dedi.

Mont kampanyası için destek veren hayırsever vatandaşlara teşekkür eden Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, "Atakum ilçesinde, hayırsever vatandaşlarımız ile ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız arasında büyük bir paylaşım köprüsü kurduk. Bu köprünün adı da Hayır Çarşısıdır. Bugüne kadar binlerce ihtiyaç sahibinin yüzünü güldüren çarşımız ile şimdi de soğuk kış günlerinde çocuklarımız üşümesin diye mont kampanyasını gerçekleştiriyoruz" diye konuştu.

Taşçı Minik Yürekleri Isıttı

Taşçı Minik Yürekleri Isıttı

Taşçı Minik Yürekleri Isıttı

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kuşadası’nın Restorasyon Projeleri Sergileniyor18 Şubat 2017 Cumartesi 15:38
  • Milas Bodrum Karayolunda Otomobil Takla Attı; 2 Yaralı18 Şubat 2017 Cumartesi 15:38
  • Başkan Özgüven’den Engelli Ve Yardıma Muhtaçlara Ziyaret18 Şubat 2017 Cumartesi 15:38
  • Aydın’da Eğitim-sen Eylemine Polis Müdahalesi18 Şubat 2017 Cumartesi 15:38
  • Üniversite Öğrencileri Mesire Alanını Gezdi18 Şubat 2017 Cumartesi 15:38
  • Gömeçli Zeytinci Organik Zeytinyağı Üretti18 Şubat 2017 Cumartesi 15:38
  • Başkan Sümer: “Tarımsal Sulamada Ki Elektrik Borçları Yapılandırılıyor”18 Şubat 2017 Cumartesi 15:38
  • Felçli Hasta Yardım Bekliyor18 Şubat 2017 Cumartesi 15:33
  • Kuşadası, Bükreş Ve Sofya Fuarlarında Tanıtılıyor18 Şubat 2017 Cumartesi 15:33
  • Başkan Büyükkılıç: “Ortak Alanlar Hepimizin, Korumalıyız!”18 Şubat 2017 Cumartesi 15:33
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti