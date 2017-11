Taşçı’dan ‘Şölen’ Teşekkürü

"3. Hamsi Şöleni"nde 50 binden fazla vatandaşı bir araya getirdiklerini belirten Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, "Ev sahipliğini yaptığımız Hamsi...

"3. Hamsi Şöleni"nde 50 binden fazla vatandaşı bir araya getirdiklerini belirten Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, "Ev sahipliğini yaptığımız Hamsi Şöleni, son zamanlarda Samsun'da düzenlenmiş olan en büyük organizasyon" dedi.

Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, bu yıl üçüncüsünü düzenledikleri Geleneksel Hamsi Şöleni'ne vatandaşlar tarafından gösterilen yoğun ilgi nedeniyle Samsunlulara teşekkür etti. Başkan Taşçı, son zamanlarda Samsun'da düzenlenmiş en büyük buluşma olarak ifade ettiği şölende 50 binden fazla vatandaşı bir araya getirdiklerini kaydederken, şölenin tek amacın hamsi yiyip eğlenmek olmadığını, birlik ve beraberlik havasını yaşatmak olduğunu söyledi.

"Hamsi bahane beraberlik şahane"

Atakum Belediyesi tarafından düzenlenen 3. Geleneksel Hamsi Şöleni'nin her yıl daha da büyüyerek devam ettiğini ifade eden Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, "26 Kasım Pazar günü Adnan Menderes Bulvarı üzerinde, Atakum Belediyesi olarak ev sahipliği yaptığımız şölende katılan 50 binden fazla vatandaşımızı ağırladık. 3. Geleneksel Hamsi Şöleni, Samsun'da son zamanlarda düzenlenen en büyük organizasyon oldu. Atakum başta olmak üzere çevre il ve ilçelerden vatandaşlarımızın da katılımıyla sergilediğimiz birlik ve beraberlik örneği için teşekkür ediyorum. Bu organizasyondaki amacımız sadece hamsi yemek ve eğlenmek değil, ülkemizin içinde bulunduğu atmosferde her zamankinden daha çok ihtiyacımız olan birlik ve beraberlik ruhunun canlılığını hissetmekti. Bu anlamda geleneksel olarak düzenlediğimiz hamsi şölenimiz her yıl daha da büyüyerek devam edecek" şeklinde konuştu.

"Sosyal belediyecilik bizim işimiz"

On binlerce kişinin 10 ton hamsiyi saatler içerisinde tükettiğini ifade eden Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, "Şölenimizde ilkler de vardı. Meşhur Samsun pidesi ile Karadeniz'in vazgeçilmezi hamsinin birleştirildiği hamsili pide de Türkiye'de ilk kez Atakum'da pişirilerek vatandaşlara sunuldu. Aynı sofrada bir araya gelen yediden yetmişe tüm vatandaşlarımız Karadeniz müziğinin sevilen sanatçıları Onur Atmaca ve Volkan Arslan'ın konserleriyle aynı horonda birleşti. Vatandaşlarımız başta olmak üzere, Atakum Belediyesi personelimize ve bu büyük organizasyonda emeği geçen herkese Atakum Belediye Başkanı olarak teşekkür ederim. Atakum Belediyesi olarak sosyal belediyecilik bizim işimiz diyoruz. Bu anlayışımızdan hareketle vatandaşlarımızın istekleri doğrultusunda, halkımızın her kesimine hitap eden etkinlikler düzenlemeye devam edeceğiz" diye konuştu.