Taşeron Firma İflas Edince İşçiler Ortada Kaldı

Çalıştıkları inşaat firmasının iflas etmesinin ardından paralarını alamayan işçiler inşaat önünde oturma eylemi yaptı.

Çalıştıkları inşaat firmasının iflas etmesinin ardından paralarını alamayan işçiler inşaat önünde oturma eylemi yaptı.

Samsun'un İlkadım ilçesi Çay Mahallesi üzerine TOKİ tarafından taşeron şirkete yaptırılan toplu konutların inşaatı yüklenici firmanın iflas etmesinden dolayı durdu. Aylardır maaşlarını alamadıklarını, barınaklarının olmadıklarını, elektrik ve sularının kesildiğini iddia eden inşaat çalışanları, seslerini duyurmak için inşaatın önünde toplandı. İşçiler, basın açıklaması yaparak seslerini duyurmak istedi. Olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube ekipleri işçileri, OHAL kapsamında izinsiz eylem yapamayacakları konusunda işçileri uyardı. Uyarıları dinleyen işçiler eylemlerini sonlandırdı.

"Paralarını alacaklar"

Konu hakkında açıklamalarda bulunan firmanın Samsun yetkilisi Mustafa Demir, "İşçilerin mağduriyeti ile ilgili olarak arkadaşlara açıklama yapıyoruz ama konuyu bir türlü algılamak istemiyorlar. Şu anda firma hakkında mahkeme kararıyla iflas kararı verildi. Bu karar nedeniyle bizim hak edişimize bloke konuldu. Ondan dolayı işçilere ödeme yapamıyoruz. Bunu anlatamadığımız için, can güvenliğim olmadığından şantiyeye gelemiyorum. Oradaki insanlar paralarını alacaklar. Müşavirimiz aracılığıyla işçilerden bütün dilekçeler toplandı. Ankara'ya gönderiliyor. Bunların ödemelerinin hepsi yapılacak. Herhangi bir kısıtlılık yok. Bunu kayyum heyeti oturacak işçilerin parasını ödeyecek. İşçilerin toplam 50-60 bin TL alacağı yoktur. Şu anda süreci bekliyoruz. İflas masası bu ödemeyi bize yapacak. İşçilerin parasının ödenmemesi gibi bir konu söz konusu değildir" dedi.

Yapımı duran ve daha önce de hane sahiplerinin eylem yaptığı inşaat 18 blok ve 420 konuttan oluşuyor.