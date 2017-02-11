Taşeron İşçiler Referandum Öncesi Kadro Müjdesi Bekliyor

Türkiye'nin çeşitli illerinden Ankara'ya gelen taşeron işçiler, referandum öncesi kadro müjdesi beklediklerini söylediler.

Türkiye'nin çeşitli illerinden Ankara'ya gelen taşeron işçiler, referandum öncesi kadro müjdesi beklediklerini söylediler.

Çeşitli illerden Ankara'ya gelen taşeron işçi dernekleri ve temsilcileri, Kamu Taşeron Çalışanları Platformu çatışı altında 3 günlük çalıştay gerçekleştirdi. Grup adına basın açıklaması yapan Kamu Taşeron Çalışanları Platformu Genel Sekreteri Fatih Öksüz, çalıştayın amacının 7 Haziran ve 1 Kasım 2015 genel seçimlerinde vaat edilen taşerona kadro sözünün yerine getirilmemesinden kaynaklanan mağduriyetlerin daha da fazla yaşanmaması için yetkililere seslerini duyurmak olduğunu ifade etti.