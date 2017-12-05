Taşeron işçilere sürekli kadro

AK Parti Samsun Milletvekili Fuat Köktaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaklaşık 900 bin çalışanı ilgilendiren müjdeli haberin detaylarını paylaştı. Milletvekili Köktaş, "Kamuda, taşeron olarak çalışan işçi kardeşimiz sürekli kadroya geçiyor "dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti grup toplantısında yaklaşık 900 bin çalışanı ilgilendiren bir müjdeyi açıkladı. Müjdeli haberle ilgili detayları paylaşarak bilgi veren AK Parti Samsun Milletvekili Fuat Köktaş, " Taşeron işçi olarak adlandırılan, Alt işveren işçileri meselesi, 80’li yıllardan beri Türkiye’nin gündeminde. Bu işçilerimizin şartlarını, süreç içerisinde iyileştiren de yine biz olduk "dedi.

Köktaş, " 2015 yılında yürürlüğe giren yasa ile, taşeron işçilerin kıdem tazminatının idare tarafından ödenmesini biz getirdik. Yıllık izin kullanmalarını, ücretlerinin tam ve zamanında ödenmesini, toplu iş sözleşmelerinden faydalanmalarını biz temin ettik. Bu adımlarımızı daha da öteye taşıyarak yapılacak yasal düzenleme ile Merkezi yönetimde, genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, özel bütçe kapsamındaki idareler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile sosyal güvenlik kurumlarında alt işveren işçisi olarak çalışan tüm kardeşlerimizi, sürekli işçi kadrosuna alıyoruz. Yani, kamuda, taşeron olarak çalışan yaklaşık 450 bin işçi kardeşimiz sürekli kadroya geçiyor "diye konuştu.

"Bu geçiş esnasında yaş sınırı olmayacak, eğitim şartı aranmayacak, asıl iş, yardımcı iş ayrımı olmayacak "diyen Milletvekili Köktaş, "Bu sabah itibariyle, kamuda çalışan taşeron işçi kardeşlerimiz bundan sonra kadrolu işçi olacaklar. Bu dönemde doğum-hastalık izninde olanlar, ya da askerde olanlar da bu kapsamın içinde olacaklar. Sayın Cumhurbaşkanımızın ikinci açıkladığı müjde Belediye ve İl özel idarelerinde, taşeron olarak çalışan kardeşlerimiz için oldu. Bu kardeşlerimiz, il özel idarelerinin ve belediyelerin iktisadi teşekküllerinde işçi olarak istihdam edilecekler. Bu düzenlemeden de yaklaşık 400 bin kardeşimiz faydalanacak. Belediye ve özel idarelerde çalışan işçi kardeşlerimize hayırlı olsun " ifadelerini kullandı.

MEVSİMLİK İŞÇİLER UNUTULMADI

Düzenlemenin ayrıntılarını anlatan Köktaş, "Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı üçüncü müjde mevsimlik çalışan geçici işçiler hakkında oldu. Yapacağımız düzenleme ile, bu işçilerimizin 5 ay 29 güne kadar olan çalışma sürelerinin 4 aya kadar daha uzatılmasını sağlıyoruz. Son olarak 4/c kapsamında çalışan kardeşlerimizi, 4/b kadrosuna alıyoruz. Böylece, 4/c kapsamındaki çalışanlarımızın bu sorununa da bir nokta koyuyoruz. Allah’ın izniyle durmayacağız. Türkiye’yi büyütmeye, büyüyen Türkiye’nin imkanlarını adaletle dağıtmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı. Yalçın KARATAŞ