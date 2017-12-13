Taşeron sağlıkçıların haklarını istiyoruz

Hak-İş İl Başkanlığı'nca oluşturulan heyet, İl Sağlık Müdürü Yrd. Doç. Dr. Muhammet Ali Oruç ve Kamu Hastaneleri Başkanı Uzm. Dr. Mehmet Kılınç'ı ziyaret etti



Hak-İş Samsun İl Başkanlığı'nca, Samsun Kamu Hastaneleri Binası'nda İl Sağlık Müdürü Yrd. Doç. Dr. Muhammet Ali Oruç ve Kamu Hastaneleri Başkanı Uzm. Dr. Mehmet Kılınç ziyaret edildi. Ziyarete Samsun Hak-İş İl Başkanı Hizmet-İş Sendikası Şube Başkanı Ziya Uzun, Şube Sekreteri Arif Çelik, Öz Büro-iş Sendikası il Başkanı Üzeyir Kodan, Öz Güven-Sen il Başkanı Onur Şahin ve Öz Sağlık-iş Sendikası İl Başkanı Muhiddin Sever katıldı.

YENİ MÜDÜRLERE BAŞARI DİLEDİ

Hak-İş İl Başkanı Ziya Uzun, "Görevlerine yeni başlayan İl Sağlık Müdürü Muhammet Ali Oruç'a ve Kamu Hastaneleri Başkanı Mehmet Kılınç'a yeni görevlerinin hayırlı olması temennisinde bulunduk. Sağlık Bakanlığı'nın merkezi ve taşra teşkilatları değiştirilerek, yeni görev dağılımlarının yapılması tüm vatandaşlarımıza ve tüm çalışanlara güzel bir sonuç doğurmasını ümit ediyoruz" dedi.

Uzun; "Çok yoğun çalışmalarımız ve işçi arkadaşlarımızın daha iyi şartlarda çalışabilmeleri için verdiğimiz mücadelenin karşılığını hep birlikte hükümetimizden almış bulunmaktayız. Bir diğer konumuz ise Samsun Kamu Hastaneleri'nde taşeron olarak çalışan arkadaşlarımızın Toplu iş Sözleşmesi'nden doğan haklarını almasıyla ilgili. Sözleşmeden doğan mali ve sosyal hakların işçi arkadaşlarımızın refah seviyesini yükseltecektir" diye konuştu. Canberk CONKOR

Ziyarette, Sağlık Bakanlığı'nda yapılan değişimler ile ilgili taşeron konusunun çöpe atıldığını, alınan kadro neticesi ve işçilerin Toplu iş Sözleşmesi'nden doğan haklar ile alakalı konular ele alındı.