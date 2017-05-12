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Taşeron sistemi sağlık sistemini mahvetti

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Taşeron sistemi sağlık sistemini mahvetti
Samsun Tabipler Odası Başkanı Dr. Murat Erkan, taşeron sisteminin kamuda sağlık sektörünü içinden çıkılmaz bir hale getirdiğini belirterek, "Emek sömürüsünün iyice derinleştiği bir aşamaya geldiğimizi gösteriyor" dedi

Samsun Tabipler Odası Başkanı Dr. Murat Erkan, 12 Mayıs Hemşireler Günü dolayısıyla yazılı açıklama yaptı. Taşeron sisteminin kamuda sağlık sektörünü işin içinden çıkılmaz bir hale soktuğunu belirten Erkan, " Taşeron hemşireliğin neredeyse rutin istihdam politikası olacağı şehir hastaneleri projeleri ise, emek sömürüsünün iyice derinleştiği bir aşamaya geldiğimizi gösteriyor "dedi.

Erkan, "Atanamamak, taşeron istihdam, özel sağlık kurumlarındaki yoğun emek ve ücret sömürüsü derken, bu yıl bir de kamudaki mesleklerinden ihraç edilmiş yüzlerce hemşire arkadaşımızın hak ve emek mücadelesi eşlik ediyor. Dünya Hemşireler Günü’ne. Mesleki eğitimlerinden hizmet sunumuna, emek sömürüsünden hak ihlallerine kadar onlarca soruna ve artan şiddet tehdidine rağmen, gece gündüz fedakarca sağlık hizmeti veren değerli mesai arkadaşlarımızın Dünya Hemşireler Günü’nü kutlarız" diye konuştu.

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