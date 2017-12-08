Taşkesenlioğlu; “Abd Bu Süreçteki Siyasi Rolünü Sona Erdirmiştir”

Ak Parti Erzurum Milletvekili Avrupa Birliği Uyum komisyonu Sözcüsü Zehra Taşkesenlioğlu, sadece müslümanların değil tüm dinlerin ortak değeri olan Kudüs'ün...

Ak Parti Erzurum Milletvekili Avrupa Birliği Uyum komisyonu Sözcüsü Zehra Taşkesenlioğlu, sadece müslümanların değil tüm dinlerin ortak değeri olan Kudüs'ün önce işgali, ilhakı ve şimdi İsrail'in başkenti olarak ilanı kabul edilemez bir durum olduğunu söyledi. Taşkesenlioğlu, "Bu karar, bölgede zaten var olan şiddet ve krizin artmasına neden olacaktır" dedi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarına göre ve ayrıca Filistin ile İsrail arasında çözülmesi gereken Kudüs meselesi'nin ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak kabul etmesi ile çıkmaza girdiğini anlatan Taşkesenlioğlu, "BM'de daha önce farklı zamanlarda kabul edilen kararlar ile İsrail'in Kudüs'ü ilhakı kararı hükümsüz sayılmıştır. Ayrıca bu karar uluslararası anlaşmalarada aykırı bir karardır. Orta Doğu ve dünyada barışın simgesi olarak kabul edilen Kudüs ve tüm olumsuzluklara rağmen bölgede yürütülen barış süreci, bu karar sonucunda tahmin edilemez kriz ve kaosa sürüklenebilir. Zaten bölgenin müslümanlardan arındırılması için yılladır çabalayan ve Filistinliler'e eziyet eden İsrail'e ABD aldığı bu karar ile destek vermiştir. Olumsuz sonuçlar doğuracak bu karar ile yeni bir siyasi cephe açılmış ve barış sürecinde arabulucu olan ABD bu süreçteki siyasi rolünü sona erdirmiştir.

Türk Devleti Kudüs'ü kırmızı çizgi olarak kabul etmekte, bölgesel gelişmeleri yakından takip ederek Filistin halkının ve Müslümanların her zaman yanında ve savunucusu olmaya devam edecektir." diye konuştu.