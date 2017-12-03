  • BIST 103.559
  • Altın 161,126
  • Dolar 3,9142
  • Euro 4,6657
  • Samsun 19 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 0 °C
  • İzmir 15 °C
  • Ordu 18 °C
  • Sinop 17 °C
  • Giresun 17 °C
  • Amasya 7 °C
  • Rize 11 °C
  • Trabzon 17 °C

Taşkesenlioğlu; “Milletimizle Devletimizle Tek Bir Yumruk Gibiyiz. Bu Gücü, Bu Kuvveti Hiç Kimse Yıkamadı, Yıkamayacakta”

» »
Taşkesenlioğlu; “Milletimizle Devletimizle Tek Bir Yumruk Gibiyiz. Bu Gücü, Bu Kuvveti Hiç Kimse Yıkamadı, Yıkamayacakta”
AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu İhlas Haber Ajansı Erzurum Bölge Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu İhlas Haber Ajansı Erzurum Bölge Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

Beraberinde Ak Parti İl Yönetim Kurulu üyesi Tanıtım ve Medya Başkanı Metin Barlak ile birlikte İHA Erzurum Bölge Müdürü Ayhan Türkez'i ziyaret eden Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Sözcüsü, NATO Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Üyesi, Türkiye - Avrupa Birliği Karma Parlamento Komisyonu Türk Grubu Üyesi Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ak Parti Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu Rıza Zarrap davası ile ilgili de konuştu. Taşkesenlioğlu, ABD'nin Türkiye'yi siyasi ve ekonomik olarak köşeye sıkıştırmak istediğini söyledi.

ABD'nin FETÖ'nün aklı altında Türkiye'yi siyasi ve ekonomik olarak köşeye sıkıştırmasına seyirci kalınmayacağının altını çizen Taşkesenlioğlu, bunu bir tiyatro oyunu olarak gördüklerini söyledi.

Yapılamak istenenin rehin alınmış, bazı ifadelere zorlanmış, hapiste kalmamak için anlaştığını iddia eden bir kişinin ifadeleri üzerinden hakikat, adalet arayışı şeklinde bir algı oluşturulmaya çalışıldığını ifade eden Taşkesenlioğlu,'17-25 Aralık Türkiye'nin siyasi ve ekonomik olarak köşeye sıkıştırılmasının başlangıç noktasıydı" dedi.

Türkiye'yi sanık yapmaya kimsenin gücünün yetmeyeceğini anlatan Taşkesenlioğlu, ABD'nin bu adamı bir kart olarak kullandığını, o kişinin orada rehin alındığını, orada ezberletilmiş şeyleri söylediğini kaydetti.

Türkiye'nin son 15 yılda büyük yatırımlara imza attığını, bölgesinde süper devlet konumuna geldiğini de belirten Taşkesenlioğlu, şunları söyledi: "Ak Parti Hükümeti olarak Türkiye'ye çağ atlattık. Yollar, üniversiteler, hastaneler, okullar, fabrikalar yeniden inşa edildi. Türkiye üç kat büyüdü. En büyük Havalimanı yapıyoruz. Nereye bakarsanız bakın ülkenin her yerinde yatırımlar devam ediyor. Savunma Sanayinde de büyük atılımlar yaptık. Helikopterimizi, tankımızı ve diğer birçok silahımızı artık kendimiz yapıyoruz. Türkiye'nin büyük bir lideri var. Cesur, korkusuz bir lideri. Bu liderle Türkiye çağ atlıyor çağ. İşte bazı güçler bu gelişmeleri içlerine sindiremiyor ve Türkiye'yi yakmaya yıkmaya çalışıyorlar. Milletimizle devletimizle tek bir yumruk gibiyiz. Bu gücü, bu kuvveti hiç kimse yıkamadı, yıkamayacakta."

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ak Parti’li Karaoğlu: "Sarıçam Hükümet Yatırımlarıyla Gelişiyor"03 Aralık 2017 Pazar 08:38
  • İran Silahlı Kuvvetleri: "İran İslam Cumhuriyetinin Füze Gücü Tartışma Konusu Olamaz"03 Aralık 2017 Pazar 08:33
  • Chp Samandağ İlçe Başkanlığına Turgay Abacı Seçildi03 Aralık 2017 Pazar 08:23
  • Ruhani: "Bazı Ülkelerin Prenslerden Ötürü Sorun Yaşaması Bizim Problemimiz Değil"02 Aralık 2017 Cumartesi 23:08
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas’la Telefonda Görüştü02 Aralık 2017 Cumartesi 22:43
  • Chp Burdur Merkez İlçede Başkan Değişmedi02 Aralık 2017 Cumartesi 20:58
  • Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı: "Abd Başkanı Donald Trump Ve Yönetimi Nükleer Savaş İçin Yalvarıyor"02 Aralık 2017 Cumartesi 20:33
  • Miroğlu, Mor Gabriel Manastırı’nı Ziyaret Etti02 Aralık 2017 Cumartesi 20:28
  • Başbakan Yardımcısı Işık: “Türkiye’ye Karşı Hiç Kimsenin Bir Komplo Kurmasına Müsaade Etmeyiz”02 Aralık 2017 Cumartesi 20:13
  • Bakan Özhaseki Bozok Buluşması’na Katıldı02 Aralık 2017 Cumartesi 20:03
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti