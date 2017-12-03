Taşkesenlioğlu; “Milletimizle Devletimizle Tek Bir Yumruk Gibiyiz. Bu Gücü, Bu Kuvveti Hiç Kimse Yıkamadı, Yıkamayacakta”

AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu İhlas Haber Ajansı Erzurum Bölge Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu İhlas Haber Ajansı Erzurum Bölge Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

Beraberinde Ak Parti İl Yönetim Kurulu üyesi Tanıtım ve Medya Başkanı Metin Barlak ile birlikte İHA Erzurum Bölge Müdürü Ayhan Türkez'i ziyaret eden Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Sözcüsü, NATO Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Üyesi, Türkiye - Avrupa Birliği Karma Parlamento Komisyonu Türk Grubu Üyesi Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ak Parti Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu Rıza Zarrap davası ile ilgili de konuştu. Taşkesenlioğlu, ABD'nin Türkiye'yi siyasi ve ekonomik olarak köşeye sıkıştırmak istediğini söyledi.

ABD'nin FETÖ'nün aklı altında Türkiye'yi siyasi ve ekonomik olarak köşeye sıkıştırmasına seyirci kalınmayacağının altını çizen Taşkesenlioğlu, bunu bir tiyatro oyunu olarak gördüklerini söyledi.

Yapılamak istenenin rehin alınmış, bazı ifadelere zorlanmış, hapiste kalmamak için anlaştığını iddia eden bir kişinin ifadeleri üzerinden hakikat, adalet arayışı şeklinde bir algı oluşturulmaya çalışıldığını ifade eden Taşkesenlioğlu,'17-25 Aralık Türkiye'nin siyasi ve ekonomik olarak köşeye sıkıştırılmasının başlangıç noktasıydı" dedi.

Türkiye'yi sanık yapmaya kimsenin gücünün yetmeyeceğini anlatan Taşkesenlioğlu, ABD'nin bu adamı bir kart olarak kullandığını, o kişinin orada rehin alındığını, orada ezberletilmiş şeyleri söylediğini kaydetti.

Türkiye'nin son 15 yılda büyük yatırımlara imza attığını, bölgesinde süper devlet konumuna geldiğini de belirten Taşkesenlioğlu, şunları söyledi: "Ak Parti Hükümeti olarak Türkiye'ye çağ atlattık. Yollar, üniversiteler, hastaneler, okullar, fabrikalar yeniden inşa edildi. Türkiye üç kat büyüdü. En büyük Havalimanı yapıyoruz. Nereye bakarsanız bakın ülkenin her yerinde yatırımlar devam ediyor. Savunma Sanayinde de büyük atılımlar yaptık. Helikopterimizi, tankımızı ve diğer birçok silahımızı artık kendimiz yapıyoruz. Türkiye'nin büyük bir lideri var. Cesur, korkusuz bir lideri. Bu liderle Türkiye çağ atlıyor çağ. İşte bazı güçler bu gelişmeleri içlerine sindiremiyor ve Türkiye'yi yakmaya yıkmaya çalışıyorlar. Milletimizle devletimizle tek bir yumruk gibiyiz. Bu gücü, bu kuvveti hiç kimse yıkamadı, yıkamayacakta."