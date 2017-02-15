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Taşkınlar İçin Önlem Alınıyor

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Taşkınlar İçin Önlem Alınıyor
Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, Şehzadeler ilçesine bağlı Aşağıçobanisa Mahallesindeki Kılıç...

Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, Şehzadeler ilçesine bağlı Aşağıçobanisa Mahallesindeki Kılıç Deresi'nden geçen yolda gerçekleştirdiği menfez çalışmasıyla taşkınları önlemenin yanı sıra, vatandaşların yol geçişini de daha kolay hale getirdi.

MASKİ Genel Müdürlüğü, 17 ilçe genelindeki vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda yön verdiği çalışmalarını hızla sürdürüyor. MASKİ, Şehzadeler ilçesine bağlı Aşağıçobanisa Mahalle Muhtarlığından gelen dere ıslah talebine de anında cevap verdi. Mahallede yer alan dere üzerinden geçen yolda afet sonucu oluşan çökme, Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ile MASKİ Genel Müdürlüğü Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekiplerince onarıldı. Dereye yerleştirilen 3 adet yeni menfez sayesinde, mahalledeki sel baskınları için önlem alınırken, yolun genişletilmesi de sağlanarak araç geçişi rahatlatıldı.

Muhtardan Başkan Ergün'e teşekkür

Büyükşehir Belediyesi tarafından sunulan hizmet sayesinde rahata kavuştuklarını ifade eden Aşağıçobanisa Mahalle Muhtarı Şevki Koç, "Büyükşehir Belediyemizin yaptığı hizmetlerden memnunuz. Mahallemizden geçen Kılıç Deresi'nde ıslah çalışmaları yapılmıştı. Ancak kullandığımız köprü dardı ve tamire ihtiyacı vardı. Bunu Büyükşehir Belediyesi'ne ilettim. Sağolsunlar ilgilendiler, köprümüzü yaptılar. Yolumuz genişledi. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün olmak üzere, MASKİ Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ile Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı'na ve emeği geçen herkese mahallem adına çok teşekkür ediyorum." dedi.

Taşkınlar İçin Önlem Alınıyor

Taşkınlar İçin Önlem Alınıyor

Taşkınlar İçin Önlem Alınıyor

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