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Taşköprü, 2019’da Doğalgaza Kavuşacak

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Taşköprü, 2019’da Doğalgaza Kavuşacak
Taşköprü Belediyesi ile Kargaz AŞ., Taşköprü ilçesine doğalgaz gelmesi noktasında protokol imzaladı.

Taşköprü Belediyesi ile Kargaz AŞ., Taşköprü ilçesine doğalgaz gelmesi noktasında protokol imzaladı. Protokolde konuşan Kargaz Genel Müdürü Kasım Kahraman, Taşköprü'nün bir aksilik olmadığı takdirde 2019 yılı Ekim ayında doğalgaza kavuşacağının müjdesini verdi.

İlçe merkezi 20 bin nüfuslu olan ilçelere doğalgazın BOTAŞ yada yükümlü firma tarafından getirileceğini öngören 2016 Ekim ayında yayınlanan kararnamenin ardından 31 Aralık 2016 itibariyle ilçe nüfusu 22 bin 354 olarak açıklanan Taşköprü'de doğalgaza kavuşacağı günü bekliyor.

TÜİK tarafından geçtiğimiz ay ilçe nüfusunun açıklanmasının ardından Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, BOTAŞ Genel Müdürü Burhan Özcan ile Ankara'da ziyaret ederek ilçenin bölgede ki konumundan bahsederek Taşköprü'nün doğalgaza kavuşacağını günü hasretle beklediğini ifade etmiş ve kuruma dilekçe ile başvuruda bulunmuştu.

Bunun üzerine görevlendirilen Kargaz firması adına Genel Müdür Kasım Kahraman Taşköprü Belediyesini ziyaret ederek Taşköprü Belediyesi ve Kargaz firması arasında Taşköprü'nün doğalgaz arzının yükümlülüğü için gerekli protokol imzalandı.

Konuşmaların ardından karşılıklı imzalar atılarak protokol imzalandı.

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