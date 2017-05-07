Taşköprü’de Evliyalar Haftası Coşkuyla Kutlandı

Bu yıl 26.'sı düzenlenen Şeyh Şaban-ı Veli ve Kastamonu Evliyalarını Anma Haftası kutlamaları nedeniyle Taşköprü ilçesinde bir dizi etkinlik düzenlendi.

Bu yıl 26.'sı düzenlenen Şeyh Şaban-ı Veli ve Kastamonu Evliyalarını Anma Haftası kutlamaları nedeniyle Taşköprü ilçesinde bir dizi etkinlik düzenlendi.

Taşköprü Belediyesi tarafından Tekke Camii yanında gerçekleşen program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Taşköprü Belediyesi Orkestrası'nın dinletisinin yer alan program Küre-i Nüans İstiklal Yolu Mehter Takımı'nın gösterisi ile devam etti. İlk olarak Kuran-ı Kerim ve ilahilerin okunduğu programda günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan yaptı.

Başkan Arslan, "Kültür mirasımızın önemli şahsiyetlerinden Taşköprü ilçemizde doğan Şeyh Şaban-ı Veli'yi tanıyıp anmak ve çocuklarımıza öğretmek önemli görevlerimiz arasındadır. Çünkü geçmişini bilmeyen toplumlar geleceklerini de planlayamazlar. Geleceğin büyüklerini yetiştirmek, geçmişteki büyükleri bilmek, toplumun kendisine güvenmesi ve fertlerin birbirini sevmesi ile mümkündür. Şeyh Şaban-ı Veli Hazretleri ve bu gibi büyük zatlar bizlerin ortak değerlerini temsil ettiğinden sevgimizi pekiştirmektedir" dedi.

Gerek Taşköprü'nün gerekse Kastamonu'nun Evliyalar yatağı olarak anıldığına dikkat çeken Başkan Arslan, "Bazı kaynaklara göre binin üzerinde evliya yatağı olan ilimizde sadece Taşköprü ilçemiz; Şeyh Şaban-ı Veliler, Abdal Hasanlar, Şeyh Hüsamettin Çobanlar, Taşköprülüzadeler, Gazidedeler, Hüseyin Dedeler, Yavaşça Sultanlar, Şeyh Musalar ve adını sayamayacağım onlarcasını yetiştirip bağrından çıkarmayı başarmıştır. Bugün bizde manevi duygular içerisinde ecdatlarımızdan aldığımız feyiz ve güçle hareket edip onlara yakışır birer nesil olma gayreti içerisindeyiz" şeklinde konuştu.

Hz. Pir Şeyh Şa'ban-ı Veli Kültür Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Süleyman Yücel de, Şeyh Şaban-ı Veli Hazretlerinin hayatından kesitler vererek, gelecek nesle Şeyh Şaban-ı Veli'yi anlatmaya gayet gösterdiklerini belirtti.

Kastamonu Vali Yardımcısı Abdülkadir Çelik ise, Evliyalar Diyarı olan Kastamonu ilinde hizmet etmenin onuru ve gururunu yaşadığını belirterek, 26 yıldır bu tarz organizasyonla Kastamonu evliyalarının anlatımında ve tanıtımında emeği geçen herkse teşekkür etti.

Kuran tilavetinin ardından program Taşköprü Müftü Vekili Dursun Yoldaş'ın yaptığı dua ile devam etti. Vatandaşlara pilav ve ayran ikramıyla devam eden programda protokol üyeleri ve vatandaşlar daha sonra döneminin 4 büyük evliyasından biri olan Şeyh Şaban-ı Veli'nin Taşköprü'de doğduğu varsayılan evin kuyusundan su içtiler. Program Taşköprü'ye 16 km mesafede bulunan Abdalhasan köyünde bulunan tekke ve türbe ziyaretiyle son buldu.