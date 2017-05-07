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Taşköprü’de Hıdırellez Şenlikleri Düzenlendi

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Taşköprü’de Hıdırellez Şenlikleri Düzenlendi
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesi Erik Köyünde Hıdırellez kutlaması ve yağmur duası yapıldı.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesi Erik Köyünde Hıdırellez kutlaması ve yağmur duası yapıldı.

Taşköprü ilçesine 25 kilometre uzaklıkta bulunan Erik Köyünde geleneksel olarak her yıl düzenlenen Hıdırellez kutlaması ile birlikte yağmur duası yapıldı.

Etkinliğe Hanönü, Taşköprü ve çevre köyler ile birlikte yaklaşık bin kişi katıldı. Erik Köyünün türbe meydanında düzenlenen etkinlikte din görevlileri ve vatandaşlar dualar ederek bereketli yağmurlar diledi.

Duanın ardından köylülere yemek ikramında bulunuldu. Erik Köyündeki Hıdırellez Kutlaması ve Yağmur Duasında 20 koç kurban edildi.

Taşköprü’de Hıdırellez Şenlikleri Düzenlendi

Taşköprü’de Hıdırellez Şenlikleri Düzenlendi

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