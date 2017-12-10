Taşköprü’de Yangında İki Aile Evsiz Kaldı

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesine bağlı İncesu köyünde iki ailenin yaşadığı iki katlı ev, çıkan yangında kül oldu.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesine bağlı İncesu köyünde iki ailenin yaşadığı iki katlı ev, çıkan yangında kül oldu.

Edinilen bilgiye göre, Taşköprü'de ilçeye bağlı İncesu köyü Kavak Mahallesi'nde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Aile bireylerinin de evde bulunduğu saatte çıkan yangın sonrası ev boşaltılarak itfaiye ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen Taşköprü Belediyesine ait itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alındı. Yaşanan olayda İbrahim ve Ahmet Çoban'a ait iki katlı ev, tamamen yanarak kül oldu. Jandarma ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.