Taşköprü’de Yüzme Kursunu Bitiren 110 Kadın, Sertifikalarını Aldı

Taşköprü Belediyesi ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından birlikte düzenlenen yüzme kursuna katılan bayanlara sertifikaları takdim...

Taşköprü Belediyesi ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından birlikte düzenlenen yüzme kursuna katılan bayanlara sertifikaları takdim edildi.

Taşköprü Belediyesi, ilçede ikamet eden kadınlara yönelik etkinliklerine ara vermeden devam ediyor. Sosyal sorumluluk projesi kapsamında Taşköprü Belediyesi, Taşköprü'de boş vakitlerini değerlendirebilmesi için Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile birlikte ilçede bulunan Yarı Olimpik Yüzme Havuzunda Yüzme Kursu düzenledi. Kadınların yoğun ilgi gösterdiği Yüzme Kursuna gelen kadınlar, Antrenörler Leyla Gürbüz ve Büşra Mollainrahimoğlu önceliğinde yüzmesini öğrendi. Yüzme kursuna katılan kadınların, büyük çoğunluğunun yüzme bilmediği ve ilçenin denize uzaklığı nedeniyle büyük çoğunluğunun yüzme faaliyetinde bulunmadığı öğrenilirken, başarılı olan kursiyerlere sertifikaları teslim edildi.

Törende konuşan Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, belediyeciliğin sadece yol yapma, parke yapma, kanalizasyon hizmetleri, temizlik hizmetleri, iş alanları oluşturma veya ilçeye doğalgaz getirme gibi faaliyetlerle sınırlı olmadığını belirterek, "Belediyecilik, ayrıca insana doğrudan hizmetler gibi kültürel etkinliklerde çok önemlidir. Bu konuda ki eksikliklerimizi imkanlar ölçüsünde gidermeye çalışıyoruz" dedi.

Taşköprü insanını bir takım sosyal veya kültürel alanda gelişmeye ihtiyacı olduğunu düşündüklerini söyleyen Başkan Arslan, "İlçemize yapılan Yarı Olimpik Yüzme Havuzundan vatandaşlarımızın yararlanmasıyla ilgili çalışmalar yaptık. Bu çalışmalarımızı ilerleyen zamanda daha da genişleteceğiz. Özellikle gençlerimizin hem kötü alışkanlıklardan uzak durması hem de okullar kapandıktan sonra boş vakitlerini daha iyi değerlendirebilmeleri için yaz okulları adı altında bir takım etkinliklerde düzenledik ve bu yılda düzenleyeceğiz. Bu yıl farklı olarak bayanlara yönelik yüzme kursuda açarak bayanların yüzme öğrenmelerini sağladık. Bundan sonraki etkinliklerde de özellikle spor ve kültürel etkinliklerde Taşköprü Belediyesi olarak üzerimize düşen görevi yapacağız" diye konuştu.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünde mülkiyeti bulunan Taşköprü Kültür Merkezi'nin Taşköprü Belediyesine mülkiyetinin geçtiğini ifade eden Başkan Arslan, "Bundan sonra inşallah sosyal, kültürel, spor başta olmak üzere her alanda etkinliklerimiz olacak. Çalışmalarımızı başlattık, inşallah yakın zamanda da etkinliklerimizi hızla başlatacağız. Bunları yaparak inşallah huzurlu, güvenlik ve yaşanabilir bir kentte bulunmanın mutluluğunu hep birlikte yaşamış olacağız. Yüzme Kursunun düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Yardımcısı Adem Keloğlu ise, var olan bu tür tesislerin en iyi şekilde vatandaşlar tarafından yararlandırılması kendilerini mutlu ettiğini belirterek, "Yapılan tesislerin ve yapılan hizmetlerin hepsi vatandaşlarımız içindir. Burada da gerçekleştirilen Yüzme Kursunda bizlere katkı veren Taşköprü Belediyemize ve Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Bundan sonra da inşallah bu tür kurslarımızı artarak devam edecektir" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Yardımcısı Adem Keloğlu, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Şube Müdürü Engin Kaya, yüzme kursunu başarıyla tamamlayan kursiyerlere sertifikalarını verdi.