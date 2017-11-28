  • BIST 103.730
  • Altın 163,387
  • Dolar 3,9182
  • Euro 4,6626
  • Samsun 14 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 8 °C
  • İzmir 10 °C
  • Ordu 15 °C
  • Sinop 15 °C
  • Giresun 16 °C
  • Amasya 10 °C
  • Rize 16 °C
  • Trabzon 15 °C

Taşköprü’nün Doğalgaz Hayali Gerçekleşiyor

» »
Taşköprü’nün Doğalgaz Hayali Gerçekleşiyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatının ardından Taşköprü Belediyesi ile Kargaz A.Ş. arasında imzalan protokol ile hızlı bir şekilde çalışmaların...

Taşköprü'de Kargaz'ın doğalgaz abone merkezi açılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatının ardından Taşköprü Belediyesi ile Kargaz A.Ş. arasında imzalan protokol ile hızlı bir şekilde çalışmaların ve hat döşeme işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kargaz Abonelik Merkezi'nin açılışı gerçekleşecek ve doğalgaz abonelik işlemleri start alacak.

Sokağından doğalgaz hattı geçen ve doğalgaz kullanmak isteyen vatandaşların Camikebir Mahallesi İnönü Caddesi'nde Kargaz Müşteri Hizmetleri Ofisine başvurmaları ve abone işlemlerini yaptıran vatandaşları binalarına servis kutuları konularak bu kış doğalgaz kullanabilecekler.

Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, "Taşköprü ilçemizin uzun zamandır hayalini kurduğu Doğalgaza kavuşma sevincini hep beraber yaşıyoruz. Önümüzdeki haftalarda abonelik işlemlerinin yapılmasıyla birlikte servis kutularının konulduğu yerlerde bu kış doğalgaz kullanabilecekler. İlçemizin kısa sürede doğalgaza kavuşacak olmasında emeği geçen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım, kabinemiz, Kastamonu Valimiz, AK Parti Kastamonu Milletvekillerimiz ile il ve ilçe teşkilatımıza ilçe halkım adına teşekkürü bir borç biliyorum" dedi.

Arslan, ayrıca 29 Kasım Çarşamba Günü saat 13.30'da gerçekleşecek olan Kargaz Abonelik Merkezi açılışına tüm Taşköprü halkını davet etti. Taşköprü'de doğalgaz abonelik işlemleri 29 Kasım Çarşamba günü başlayacak.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Arabulucu Avukatlar Afyonkarahisar’da Bir Araya Geldi28 Kasım 2017 Salı 15:48
  • Başkan Memiş Müsiad Yönetimini Ağırladı28 Kasım 2017 Salı 15:48
  • Cankurtaran Tüneli İçin Vali Doğanay’dan Kış Talimatı28 Kasım 2017 Salı 15:48
  • Büyükşehir’den İmar Yönetmeliği Eğitimi28 Kasım 2017 Salı 15:48
  • Egefed Faaliyetlerini Ve Kuruluş Amacını Anlattı28 Kasım 2017 Salı 15:48
  • Ak Parti Kurucu Üyesi Bülent Gedikli:28 Kasım 2017 Salı 15:48
  • Taşköprü’nün Doğalgaz Hayali Gerçekleşiyor28 Kasım 2017 Salı 15:48
  • Mevsimlik Tarım İşçilerini Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı28 Kasım 2017 Salı 15:48
  • Mut’ta Kuvvetli Yağmur Etkili Oluyor28 Kasım 2017 Salı 15:48
  • Kadına Yönelik Şiddete Tepki İçin Kurdele Dağıttılar28 Kasım 2017 Salı 15:43
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti