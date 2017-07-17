Şehitkamil Belediyesi ve Taşlıca Sanayi Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği üyeleri tarafından yapımına başlanılan Taşlıca Sanayi Camisinin temeli dualarla...

Şehitkamil Belediyesi ve Taşlıca Sanayi Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği üyeleri tarafından yapımına başlanılan Taşlıca Sanayi Camisinin temeli dualarla atıldı.

Temel atma törenine, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Gaziantep İl Müftüsü Ahmet Çelik, Şehitkamil İlçe Müftüsü Ömer Keskin, Şehitkamil Belediye Başkanı Yardımcıları Murat Özgüler, Hayri Özkeçeci, Taşlıca Sanayi Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törende konuşan Gaziantep İl Müftüsü Ahmet Çelik, "Bu camide emeği geçen hayırsever vatandaşlarımıza, cami üzerinde desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Şehitkamil Belediye Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu'na ustalarından, nakkaşına, hattatına varıncaya kadar emeği geçen herkese teşekkür ediyorum, Allah, hepsinden razı olsun. Hepsinin varlığından dolayı Rabbimize hamt ediyor, şükrediyoruz. Allah, bizi daima güzel hizmetlerle meşgul etsin. Güzel işlerle meşgul eden ve meşguliyeti de bereketli olan devamlı olan kullarından eylesin" diye konuştu.

Yapılan konuşmanın ardından dualar okunarak temel atma töreni gerçekleştirildi.