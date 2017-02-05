  • BIST 88.390
  • Altın 144,996
  • Dolar 3,6928
  • Euro 3,9848
  • Samsun 13 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 4 °C
  • İzmir 14 °C
  • Ordu 10 °C
  • Sinop 10 °C
  • Giresun 9 °C
  • Amasya 8 °C
  • Rize 5 °C
  • Trabzon 9 °C
  • KAR 'KOL-BACAK' KIRDI
  • AK Parti'de Havza ve Atakum'a atama
  • BAŞKAN YILMAZ'A SİTEM MEKTUBU
  • KAR 'KOL-BACAK' KIRDI
  • AK Parti'de Havza ve Atakum'a atama
  • BAŞKAN YILMAZ'A SİTEM MEKTUBU
  • Viessman Kombi Servisi
  • Termodinamik Kombi Servisi
  • DERİ CEKET ALIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
  • KIŞ AYLARINDA DERİ CEKETSİZ KALMAYIN
  • Tek Taş Yüzük Modelleri
  • Tek Taş Yüzük Fiyatları
  • Canlı Tv Haber Kanalları - Halk Tv, TGRT Haber, A Haber, Bloomberg HT
  • Canlı Tv İzle - Halk TV ve Ulusal Kanal Online İzle
  • Balıkesir Ortodonti Tedavilerinde Kendini Anbarcıoğlu’na Emanet Ediyor
  • 4140 Çelik ve Kullanım Alanları
  • İzocam Fiyatları Konusunda Tercihler Yalıtımın Kalitesini Etkiler
  • Psikoterapi Nedir? Psikoterapist Kimdir?

Tatilin son gününde doyasıya eğlendiler

»
Tatilin son gününde doyasıya eğlendiler
Kırıkkale'deki Çocuk Koordinasyon Evleri'nde kalarak, eğitim hayatlarına devam eden koruma ve bakım altındaki çocuklar, sömestr tatilinin son gününde kayak yaptı

Kırıkkale Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne bağlı kuruluş olan Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi'nde kalan çocuklar, sömestr tatilinin son etkinliğini bakıcı anneler ve ev sorumluları eşliğinde gerçekleştirdi. Hacettepe Üniversitesi Kayak Merkezi'ne misafir olan çocuklar, kızaklarla kayak yapmanın ve at binmenin heyecanını yaşadı. Mutlulukları yüzlerinden okunan koruma ve bakım altındaki çocuklar, bu güzel anları yaşatan yetkililere teşekkür etti. Yeni döneme zinde ve mutlu başlayacak olan çocuklar, 15 günlük okul arası tatillerini dolu dolu geçirmenin sevinciyle etkinlik programlarını tamamladı. 

İbrahim AKPINAR / KIRIKKALE

kayak-merkezi.jpg

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Canik'ten kadınlara girişimcilik belgesi28 Ocak 2017 Cumartesi 17:02
  • Koruma altındaki çocuklara karne28 Ocak 2017 Cumartesi 13:05
  • CHP'den ücretsiz matematik kursu23 Ocak 2017 Pazartesi 12:46
  • '15 Temmuz ve Darbeleri' araştıranlara özel destek23 Ocak 2017 Pazartesi 12:41
  • Günümüzde internetin çok hızlı yaygınlaşması23 Ocak 2017 Pazartesi 11:48
  • MEM proje çöplüğüne döndü20 Ocak 2017 Cuma 13:25
  • Eğitimde sorunlar çözüm bekliyor20 Ocak 2017 Cuma 12:52
  • Hedef iyi insanlar yetiştirmek18 Ocak 2017 Çarşamba 08:25
  • Görme engellilere 'sensörlü şapka'17 Ocak 2017 Salı 11:26
  • Tarihi binalar kitaplara 'ev sahipliği' yapıyor17 Ocak 2017 Salı 11:26
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti