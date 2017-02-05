Tatilin son gününde doyasıya eğlendiler

Kırıkkale'deki Çocuk Koordinasyon Evleri'nde kalarak, eğitim hayatlarına devam eden koruma ve bakım altındaki çocuklar, sömestr tatilinin son gününde kayak yaptı

Kırıkkale Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne bağlı kuruluş olan Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi'nde kalan çocuklar, sömestr tatilinin son etkinliğini bakıcı anneler ve ev sorumluları eşliğinde gerçekleştirdi. Hacettepe Üniversitesi Kayak Merkezi'ne misafir olan çocuklar, kızaklarla kayak yapmanın ve at binmenin heyecanını yaşadı. Mutlulukları yüzlerinden okunan koruma ve bakım altındaki çocuklar, bu güzel anları yaşatan yetkililere teşekkür etti. Yeni döneme zinde ve mutlu başlayacak olan çocuklar, 15 günlük okul arası tatillerini dolu dolu geçirmenin sevinciyle etkinlik programlarını tamamladı.

İbrahim AKPINAR / KIRIKKALE