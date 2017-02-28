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Tatvan Belediyesi’nin Karla Mücadele Çalışmaları

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Tatvan Belediyesi’nin Karla Mücadele Çalışmaları
Bitlis'in Tatvan Belediyesi ekipleri tarafından ilçe merkezinde gece ve gündüz aralıksız devam eden karla mücadeleleri kapsamında ilçedeki kaldırımlar...

Bitlis'in Tatvan Belediyesi ekipleri tarafından ilçe merkezinde gece ve gündüz aralıksız devam eden karla mücadeleleri kapsamında ilçedeki kaldırımlar da iş makineleri marifeti ve kar timi ekipleri tarafından kardan temizlendi.

Zaman zaman Bitlis'in Tatvan ilçesinde bağlı köylerde de vatandaşların yardımına koştuklarını kaydeden Tatvan Belediye Başkan Yardımcısı Abdulbaki Menteş, ilçede karla mücadele çalışması devam ederken yolları kapalı kalan bazı köylerdeki vatandaşlara iş makineleri yardımıyla ulaştıklarını ve hastaların rahatlıkla hastanelere gidebilmeleri için yol açma çalışması yürüttüklerini söyledi. İlçe merkezinde kar temizleme çalışmalarının sürdüğünü belirten Menteş, "Kar yağışının yoğun olarak devam etmesinden dolayı ekiplerimiz aralıksız çalışma yürüttü. Gece ve gündüz devam eden çalışmalarla tüm yolları sürekli açık tuttuk. Çarşı merkezindeki karlar da kamyonlarla yerleşim alanı dışına taşındı. Aynı zamanda ara yollarda da yol genişletme çalışması yürütüldü. Bize gelen ihbarları değerlendirerek gerçekten zor durumda olan köylerdeki vatandaşlarımıza da iş makineleri ile ulaştık. Kimisinin hastası vardı ve hastaneye ulaşmada sıkıntı yaşıyordu, kimisi de aile bireyleri ve çiftlik hayvanları için gıda ulaştırılması konusunda sıkıntılıydı. Sorumluluk alanımız olmamasına rağmen imkanlarımızı seferber ederek bu kardeşlerimize yardımcı olduk. Ağır geçen kış şartlarına rağmen çok şükür sıkıntı yaşamadan bu ayları aralıksız çalışarak atlatmaya çalışıyoruz. İlçe merkezindeki kaldırımlarda da çok kar biriktiği için iş yardımı makineleri marifetiyle oralarda da çalışma yürüttük. Vatandaşların yolları ve kaldırımları rahat bir şekilde kullanabilmeleri için elimizden geleni yapıyoruz. Bununla birlikte tüm okul bahçelerini sürekli açık tuttuk. Çalışmalarımız aralıksız devam ediyor" dedi.

Tatvan Belediyesi’nin Karla Mücadele Çalışmaları

Tatvan Belediyesi’nin Karla Mücadele Çalışmaları

Tatvan Belediyesi’nin Karla Mücadele Çalışmaları

Tatvan Belediyesi’nin Karla Mücadele Çalışmaları

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