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Tatvan’da Girişimciler İçin Seminer

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Tatvan’da Girişimciler İçin Seminer
Bitlis'in Tatvan ilçesinde KOBİ-GEL Gelişim Destek Programı ve Kadın İşletmelere Finansman ve Destek Programının Tanıtımı İşletme Merceği Uygulaması...

Bitlis'in Tatvan ilçesinde KOBİ-GEL Gelişim Destek Programı ve Kadın İşletmelere Finansman ve Destek Programının Tanıtımı İşletme Merceği Uygulaması seminerleri düzenlendi.

Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası (TATSO) öncülüğünde düzenlenen seminerlerin ilki olan Kadın İşletmelere Finansman ve Destek Programının Tanıtımı İşletme Merceği Uygulaması seminerinde, Kadın Girişimciliği Uzmanı Belgin Güzaltan tarafından bilgiler verildi.

KOBİ-GEL Gelişim Destek Programı seminerinde ise, KOSGEB Proje Uzman Yardımcısı Kürşat Köse tarafından destek programı hakkında detaylı bilgiler verildi.

Seminer sonunda değerlendirme konuşması yapan Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Bilal Dağdağan da, seminer konularının önemine vurgu yaptı. Huzurun olmadığı yerde paranın durmadığını ifade eden Başkan Dağdağan, başarılı olabilmek için bir işe başlanırken o işin her yönüyle araştırılması gerektiğine dikkat çekerek, "KOSGEB tarafından desteklenen bütün imalatçıların projelerinin desteklenmesi için her türlü çabayı göstereceğiz. Ayrıca KOSGEB Başkanımızla yaptığımız görüşmede, bölgemizden gidecek projelere pozitif ayrımcılık yapılacağını söyledi. Bunun için bizler bu projelerin her zaman takipçisi olacağız. Bu anlamda oda olarak daha öncesinde İran ile bir ticaret girişimi başlatmıştık. Bunun kısa vadede olumlu geri dönüşlerini aldık. İnşallah bundan sonraki hedefimizde ise bu kez Katar ile ticari ilişkiler geliştirmektir. Bunun içinde en kısa sürede girişimlerimiz olacaktır. Tüm bunların bir sonucu olarak tabi ki bölgedeki huzur ortamının sağlanmasıyla başarıya ve sonuca ulaşabilir. Bu anlamda her zaman belirttiğimiz gibi huzur olmayan yerde para da olmaz. Bunun yanında bir işte başarılı olmak istiyorsak muhakkak yapacağımız iş ile ilgili detaylı araştırmalar yapmamız gerek. İnşallah bizler bunları yaparsak girişimlerimiz başarı ile sonuçlanacaktır. Kredi destekleri ile de daha iyi ve başarılı işlere imza atmış olacağız" diye konuştu.

Düzenlenen seminerlere Genç İşadamları Derneği (BİGİAD) Bitlis Şube Başkanı Cengiz Şahin, Tatvan Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Emrullah Tekin, Ahlat Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mesut Şeker, TATSO'ya kayıtlı tacirler ve girişimciler katıldı.

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