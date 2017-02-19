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Tatvan’da Hentbol Bölge Şampiyonası

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Tatvan’da Hentbol Bölge Şampiyonası
Bitlis'in Tatvan ilçesi, 14 ilden 28 takımın katılımıyla düzenlenen Okullar Arası Gençler Kız-Erkek Hentbol Bölge Şampiyonasına ev sahipliği yapıyor.

Bitlis'in Tatvan ilçesi, 14 ilden 28 takımın katılımıyla düzenlenen Okullar Arası Gençler Kız-Erkek Hentbol Bölge Şampiyonasına ev sahipliği yapıyor.

Tatvan Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğüne bağlı kapalı spor salonunda oynanan ve 4 gün boyunca devam edecek müsabakalara 14 ilden 28 takım katılım gösterdi. Her ilin kız ve erkek takımlarıyla katılım gösterdiği bölge şampiyonasında, dereceye giren takımlar bir üst tura yükselecek.

Tatvan olarak, 14 ilin katılımıyla düzenlenen şampiyonaya ev sahipliği yaptıklarını belirten Tatvan Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Şahin Kardaş, müsabakalara katılan takımlara başarı dileğinde bulundu. Müsabakaların start aldığını ve 4 gün boyunca devam edeceğini kaydeden Kardaş, böyle önemli bir organizasyona ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, "Tatvan olarak yine önemli bir spor organizasyonuna ev sahipliği yapıyoruz. İlçemiz ev sahipliğinde düzenlenen şampiyonaya 14 ilden 28 kız ve erkek takımı katılım gösterdi. Kapalı spor salonumuzda start alan müsabakalar 4 gün boyunca devam edecektir. Burada dereceye giren takınlar bir üst tura yükselmiş olacak. Bu vesile ile şampiyonaya katılan tüm takımlara başarılar diliyorum" diye konuştu.

Tatvan’da Hentbol Bölge Şampiyonası

Tatvan’da Hentbol Bölge Şampiyonası

Tatvan’da Hentbol Bölge Şampiyonası

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