Tatvan’da ‘İnşaat Fuarı Ve Ponza Perlit Çalıştayı’ Toplantısı

Bitlis'in Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası (TATSO) tarafından "İnşaat ve Mobilya Fuarı" ve "Ponza-Perlit Çalıştayı" ile ilgili değerlendirme toplantısı...

Bitlis'in Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası (TATSO) tarafından "İnşaat ve Mobilya Fuarı" ve "Ponza-Perlit Çalıştayı" ile ilgili değerlendirme toplantısı düzenlendi.

TATSO Başkanı Bilal Dağdağan başkanlığında düzenlenen toplantıda 11-14 Mayıs tarihlerinde Van'da düzenlenecek olan "İnşaat ve Mobilya Fuarı" ile 18-20 Mayıs tarihleri arasında Bitlis Eren Üniversitesi ile ortaklaşa yapılacak olan "Ponza-Perlit Çalıştayı" masaya yatırıldı. Toplantı sonrasında bir değerlendirmede bulunan TATSO Başkanı Bilal Dağdağan, "Van'da düzenlenecek olan "Bizler taahhüt sektöründe Türkiye'de önde gelen illerden biriyiz. Sahada olduğu gibi firma tanıtımlarında önem arz eden fuarlarda da kendimizi kanıtlamak istiyoruz. Bu yüzden Van'da yapılacak olan "İnşaat ve Mobilya Fuarına" en az 30 sektör yetkilisi ile katılmayı düşünüyoruz" dedi.

Dünyadaki ponza perlit madeninin büyük bir yüzdesinin Türkiye'de olduğunu ve bunun da en büyük payına Tatvan'ın sahip olduğunu dile getiren Dağdağan, "Türkiye ponza ve perliti birkaç sektörde kullanıyor. Dünya da yaklaşık olarak 140 farklı sektör de kullanılan madenin kullanım alanlarının araştırılması ve geliştirilmesi için Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası olarak Bitlis Eren Üniversitesi ile ortak bir çalışmanın içindeyiz. Bu vesileyle 18-20 Mayıs tarihleri arasında üniversitenin İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin Konferans Salonunda iki gün süreyle çalıştay düzenlenecektir. Sektör çalışanları ve vatandaşlarımız davetlidir. Değerlerimize sahip çıkmanın zamanıdır. Biz Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası olarak bu ve benzer konularda çalışmalarımıza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

'Yaşama Dokunanlar Platformu" tarafından düzenlenen ve Türkiye'de 320 ürünün yarıştığı "2017 Kültür Ürünleri Yarışması'na katıldıkları 5 üründe de birinci olarak Oscar aldıklarını anımsatan Dağdağan, "Üreticilerimizle gurur duyuyoruz. Bu üreticilerimizin başarısıdır. Bu başarı bizi daha da cesaretlendirmiş olup fuarlar ve çalıştay ile de bu başarıyı tekrar etmek istiyoruz" diye konuştu.

Toplantıya TATSO yönetim kurulu ve meclis üyelerinin yanı sıra KOSGEB Bitlis İl Müdürü Cevat Kaya ve ponza perlit sektöründe önde gelen firma yetkilileri katıldı.