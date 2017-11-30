Tatvan’da Karla Mücadele Toplantısı

Kaymakamlık makamında Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan başkanlığında gerçekleştirilen karla mücadele toplantısında alınması gereken önlemler masaya...

Bitlis'in Tatvan ilçesinde karla mücadele toplantısı yapıldı.

Kaymakamlık makamında Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan başkanlığında gerçekleştirilen karla mücadele toplantısında alınması gereken önlemler masaya yatırıldı. Kış mevsiminin başlaması nedeniyle tipi, kar yağışı, buzlanma, sis ve heyelan hallerinde yolların kapanması ve trafik güvenliğinin azalması sonucu meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı kurumların almaları gereken önlemlerin de belirlendiği karla mücadele toplantısında, gerekli tedbirlerin alınması için talimatlar verildi.

Kaymakam Özkan'ın başkanlığında yapılan toplantıya ilgili kamu kurum amirleri katıldı.