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Tatvan’da Resim Sergisi

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Tatvan’da Resim Sergisi
Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Van Gölü Ortaokulu tarafından yılsonu resim sergisi açıldı.

Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Van Gölü Ortaokulu tarafından yılsonu resim sergisi açıldı.

Tatvan Yaşam AVM'de açılışı Tatvan Belediye Başkan yardımcıları Baki Menteş ve Halis Başaran ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Yüzer tarafından gerçekleştirilen sergi, iki gün boyunca ziyarete açık kalacak. Açılış kurdelesini keserek serginin hayırlı olmasını dileyen Menteş, Başaran ve Yüzer, açılışın ardından davetlilerle birlikte sergiyi gezdi.

Düzenlenen sergi ile ilgili bilgi veren Van Gölü Ortaokulu Görsel Sanatlar Öğretmeni Sevda Eren, sergide branş öğretmenleri ve öğrencilerin bir dönem boyunca kendi imkanlarıyla yapmış olduğu yaklaşık 200 eserin yer aldığını söyledi. Çalışmaların tuğal üzerine akrilik boya ile yapıldığını anlatan Sevda Eren, serginin iki gün boyunca açık kalacağını dile getirdi. Branş öğretmenleri öncülüğündeki öğrencilerin imkansızlıklar içinde imkan oluşturarak bir birinden başarılı çalışmalara imza attığını kaydeden Eren, "Sergimizde öğrencilerimizin birinci dönem yapmış olduğu yaklaşık 200 eser yer alıyor. Sergimiz iki gün boyunca hem ziyaret hem de satışa açık olacak. Ben bu vesile ile bizlerden destekleri esirgemeyerek böyle güzel bir çalışmanın ortaya çıkmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyor ve herkesi sergimizi ziyaret etmeye davet ediyorum" diye konuştu.

Tatvan’da Resim Sergisi

Tatvan’da Resim Sergisi

Tatvan’da Resim Sergisi

Tatvan’da Resim Sergisi

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