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Tatvan’da Yoğun Kar Yağışı

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Tatvan’da Yoğun Kar Yağışı
Bitlis'in Tatvan ilçesinde yoğun kar yağışı etkili olmaya başladı.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde yoğun kar yağışı etkili olmaya başladı.

Sabah saatlerinde yoğun şekilde etkili olmaya başlayan kar yağışı, Tatvan'da birçok köy yolunu ulaşıma kapattı. Son kar yağışı ile birlikte ilçede kar kalınlığı yakalaşık bir metreyi bulurken, Tatvan - Bitlis karayolunda ise tipi ve fırtına etkili oluyor. Ayrıca, lapa lapa karın yağdığı ilçede kartpostallık görüntüler oluştu.

Öte yandan, kar yağışı sebebiyle üzerinde kar kütlesi biriken bazı çam ağaçlarının dalları ise kırıldı. Kırılan çam ağacının dallarından biri, ilçenin Cumhuriyet Caddesi üzerinden seyir halinde olan şehiriçi ulaşımı sağlayan bir aracın üstüne düştü. Aracın üzerine düşme anı amatör kameraya yansırken, yol kısa süreliğine trafiğe kapandı. Araçta ise ufak çaplı maddi hasar meydana geldi.

Kentteki kar yağışının önümüzdeki günlerde de aralıklarla devam edeceği öğrenildi.

Tatvan’da Yoğun Kar Yağışı

Tatvan’da Yoğun Kar Yağışı

Tatvan’da Yoğun Kar Yağışı

Tatvan’da Yoğun Kar Yağışı

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