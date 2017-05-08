Tav, Riyad Havalimanı’yla Dubai’de “Yılın Ulaştırma Projesi” Ödülünü Kazandı

TAV-Al Arrab Contracting Ortak Girişimi tarafından Riyad'da yapımı gerçekleştirilen King Khaled Havalimanı Terminal 5 Projesi, Dubai'de düzenlenen "MEED...

TAV-Al Arrab Contracting Ortak Girişimi tarafından Riyad'da yapımı gerçekleştirilen King Khaled Havalimanı Terminal 5 Projesi, Dubai'de düzenlenen "MEED Quality Awards for Projects" yarışmasında "Yılın Ulaştırma Projesi" ödülüne layık görüldü.

Havalimanı inşaatında dünyada ilk sırada yer alan TAV İnşaat, sektörün saygın yayınlarından MEED Dergisi tarafından Dubai'de düzenlenen MEED Quality Awards for Projects yarışmasında ödüllendirildi. TAV- Al Arrab Contracting ortak girişimi tarafından gerçekleştirilen Riyad King Khaled Havalimanı Terminal 5 Projesi "Yılın Ulaştırma Projesi" ödülünü kazandı. Terminal 5 Projesi, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ın giriş kapısı olan havalimanının gelişiminde önemli bir köşe taşı oldu.

"Bu ödüle layık görülmekten gurur duyuyoruz"

TAV Grubu CEO'su Sani Şener, "Dünyanın en rekabetçi bölgesi olan Körfez Bölgesi'nde gerçekleştirdiğimiz projelerle sektörün saygın yayınlarından MEED tarafından üç yıl üst üste bu ödüle layık görülmekten gurur duyuyoruz. Daha önce Hamad Havalimanı ve Medine Havalimanı projeleri nedeniyle verilen ödülü ve bu kez TAV-ACC Ortak Girişimi olarak gerçekleştirdiğimiz Riyad Havalimanı Terminal 5 Projesi kazandık. Körfez Bölgesi'nde altı ülkenin başkent havalimanında imzamız bulunuyor. Havalimanı yapım ve işletmeciliği alanında ülkemizi temsil etmeye, Türk gençlerine hem istihdam sağlamaya, hem de onları küresel piyasada etkin bir oyuncu olmaları için eğitmeye devam edeceğiz" dedi.

Riyad Terminal 5, TAV İnşaat'ın Suudi Arabistan'da Cidde Havalimanı Uçak Bakım Hangarları ve Medine Havalimanı projelerinden sonra gerçekleştirdiği üçüncü proje oldu. 106 bin metrekare büyüklüğe sahip terminal aynı anda yedi geniş gövdeli veya 16 dar gövdeli uçağa hizmet verebiliyor. Sözleşme kapsamında ayrıca 2 bin 400 araçlık çok katlı otopark ile havalimanı operasyon merkezi, itfaiye binası, enerji santrali, apron ve hava tarafı altyapısıyla terminali mevcut terminallere bağlayan viyadüklü yollar ve altyapı çalışmaları da TAV-ACC Ortak Girişimi tarafından gerçekleştirildi.

TAV Grubu, Suudi Arabistan'da Medine Havalimanı'nın işletmesini halen yürütüyor. Şirket son dönemde ülkede üç havalimanının daha geliştirilmesi ve işletmesi için seçildi.