Tavşanlı-emet Karayolu’nda Trafik Kazası: 6 Yaralı

Kütahya'nın Emet ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Kütahya'nın Emet ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Tavşanlı-Emet karayolu Çörtlen mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Emet'ten Tavşanlı istikametine gitmekte olan Hüsmen Alpaslan D. yönetimindeki 43 AY 433 plakalı otomobil ile Tavşanlı'dan Emet istikametine gitmekte olan Mehmet G. yönetimindeki 26 YA 043 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile birlikte otomobillerde bulunan Elif D., Fatma B., Hasan Hüseyin K. ve Hasan G. yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servisi ekipleri tarafından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.