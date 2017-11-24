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Tavşanlı İlçesinde 1 Yıl İçerisinde Aynı Mahalleden 4 Halil Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti

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Tavşanlı İlçesinde 1 Yıl İçerisinde Aynı Mahalleden 4 Halil Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, son 1 yıl içerisinde meydana gelen trafik kazalarda, aynı mahalleden ismi Halil olan 4 kişi hayatını kaybetti.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, son 1 yıl içerisinde meydana gelen trafik kazalarda, aynı mahalleden ismi Halil olan 4 kişi hayatını kaybetti. Kazalarda Halil isimli vatandaşların hayatını kaybetmesinden dolayı mahalleli 14 küçükbaş hayvanı kurban etti. Kazaları ilginç kılan ise olayların cuma ve cumartesi günü meydana gelmesi.

Çukurköy Mahalle Muhtarı İsmail Akkoç, son 1 yıl içerisinde meydana gelen kazalarda Çukurköy Mahallesinden 4 Halil'in yaşamını yitirdiğini hatta geçtiğimiz günlerde meydana gelen kazada da Halil isimli vatandaşın eşinin de kaza hayatını kaybettiğini söyledi. Muhtar Akkoç, "Son günlerde mahallemizde trafik kazaları arttı. Mahalleden 5 kişi bu kazalarda hayatını kaybetti. 4'ünün adı Halil bir de Halil isimli mahallelinin eşi vefat etti. Bizler de mahalledeki gençlerin girişimleri ile para toplandık ve 14 tane küçükbaş hayvan alıp kurban kestik" diye konuştu.

Kazalar cuma ve cumartesi günleri meydana geldi

Son günlerde meydana gelen kazalarda Halillerin hayanı kaybetmesinin yanı sırda kazaları ilginç kılan ise kazaların cuma ve cumartesi günü meydana gelmiş olduğuna dikkat çeken Muhtarı İsmail Akkoç, "Mahallemizden 4 Halil'in hayatını kaybettiği kazaları ilginç kılan bir diğer ayrıntı ise kazaların cuma ve cumartesi günü meydana gelmiş olması. En son meydana gelen Halil isimli vatandaşın eşinin hayatını kaybettiği kaza ise cuma günü, diğer gençlerin kazaları ise cumartesi günü gece 03.00'den sonra meydana geldi" dedi.

En son meydana gelen trafik kazasında kayın validesinin hayatını kaybettiğini söyleyen Çukurköy mahallesi sakini Mehmet Tunç, kayınpederinin isminin de Halil olduğunu söyledi. Tunç, "Son zamanlarda meydana gelen kazalar hep oldu. Hayatını kaybedenlerinde isimleri Halil, kazaya karışanların ismi Halil. Benim de en son meydana gelen kazada ise kayınvalidem hayatını kaybetti. Aynı olayda kayınpederim Halil de yaralandı. Onun durumu şu anda iyiye gidiyor" diye konuştu.

Son kazalardan dolayı üzüntü duydukları için aralarında para toplayarak 14 adet küçükbaş hayvan kestiklerini söyleyen Ümit Arslan ise "Mahallemizde meydana gelen kazalar için herkes elini taşın altına koydu ve para toplandı" ifadelerini kullandı.

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