Tavşanlı’da 3 Kadın Hırsız Yakalandı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde 4 iş yeri ve 2 ayrı bölgedeki semt pazarından hırsızlık yaptığı ileri sürülen 3 kadın, polis tarafından yakalanarak...

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde 4 iş yeri ve 2 ayrı bölgedeki semt pazarından hırsızlık yaptığı ileri sürülen 3 kadın, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, iş yerlerinden içerisinde altın ve para bulunan çanta çalındığı ihbarı üzerine polis ekipleri inceleme başlattı. Yapılan çamışmalar sonucu İzmir'den geldiği tespit edilen 3 kadın yakalanarak Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. İsimleri açıklanmayan 3 kadın şüpheli, polisteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. (Tİ - EFE)