Tavşanlı’da Aile İçi Eğitim Programları Devam Ediyor

Kütahya'nın Tavşanlı İlçesinde Sosyal Hizmet Merkezi tarafından yürütülen Aile Eğitim Programı seminerleri devam ediyor.

Kütahya'nın Tavşanlı İlçesinde Sosyal Hizmet Merkezi tarafından yürütülen Aile Eğitim Programı seminerleri devam ediyor.

Sağlıklı, mutlu ve müreffeh ailelerin oluşması ve aile bireylerinin yaşam kalitelerini arttırmayı amaçlayarak yapılan Aile Eğitim Programları (AEP) kapsamında Tavşanlı Sosyal Hizmet Merkezi tarafından Fevziye Hanım Kur'an Kursu ve Kavaklı Kız Kur'an Kursu öğrencilerine stres ve kaygı ile baş etme yolları eğitim semineri AEP eğiticisi - Sosyolog Seçil Sargın Yaman tarafından verildi. (Tİ - EFE)