Tavşanlı’da Balıköy Havalisi Birlikteliği

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Balıköy beldesi ve çevre köyleri "Birlik Platformu Farkındalık Oluşumu" adı altında toplandı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Balıköy beldesi ve çevre köyleri "Birlik Platformu Farkındalık Oluşumu" adı altında toplandı.

Amaçlarının ve önümüzdeki dönemde yapılacakların görüşüldüğü Melisa Cafe'deki toplantıya katılım da oldukça fazla idi.

Toplantıda Balıköy ve çevre köylerinden 22 kişilik kurucu ekip oluşturuldu. Önümüzdeki dönemlerde sosyal ve kültürel etkinliklerin yapılması konusunda görüş birliğine varan kurucu ekip daha sonra toplanmak üzere toplantıyı sona erdirdi. (Tİ - EFE)