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Tavşanlı’da Gıda Zehirlenmesi

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Tavşanlı’da Gıda Zehirlenmesi
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde bebek kutlaması mevlit programındaki yemeklerden yiyen 48 kişi, zehirlenme şüphesiyle hastanede tedavi altına alındı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde bebek kutlaması mevlit programındaki yemeklerden yiyen 48 kişi, zehirlenme şüphesiyle hastanede tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, yoğurtlu çorba, etli pilavdan oluşan menüyü yiyen yaklaşık 250 kişiden 48'i, karın ağrısı ve bulantı şikayetiyle Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavileri süren 15'i çocuk 48 kişinin hayati tehlikesinin bulunmadığı, ancak müşahede altında tutuldukları öğrenildi.

Tavşanlı Kaymakamı Yüksel Kara, "Tavşanlı'da bir vatandaşımızın tertiplediği mevlit programında yemekten olduğunu tahmin ettiğimiz, 250 kişinin yediği yemeklerden bir gıda zehirlenmesi yaşadık. Bu yemekten yiyen 48 kişi düzenli aralıklarla hastaneye geldi. Doktorlarımız görevlerinin başında ve gerekli müdahaleleri yaptı, sevindirici tarafı ise herhangi bir ağır vaka olarak nitelendireceğimiz vaka olmamasıdır" dedi. (Tİ-EFE)

Tavşanlı’da Gıda Zehirlenmesi

Tavşanlı’da Gıda Zehirlenmesi

Tavşanlı’da Gıda Zehirlenmesi

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