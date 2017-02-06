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Tavşanlı’da Gs Store’ye Büyük İlgi

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Tavşanlı’da Gs Store’ye Büyük İlgi
Yurdun birçok şehrinde dolaşan Galatasaray Store, Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde büyük ilgi gördü.

Yurdun birçok şehrinde dolaşan Galatasaray Store, Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde büyük ilgi gördü.

Cumhuriyet Meydanı'nda taraftarları ile buluşan tıra taraftarlar yoğun ilgi gösterildi.

7 den 70'e her kesime hitap eden gezici tırın sorumlusu Müslüm Kuş, Tavşanlılılara Galatasaray'a ait lisanslı şapka, atkı, anahtarlık, eşofman, şort, tişört, forma, ayakkabı ürünlerini sunduklarını kaydetti.

Kuş, " Bugünlerde ürünlerimizde kampanya indirim yaptık. Taraftarların gelip görmelerini isteriz. Tavşanlı'daki taraftarlarımızın ilgisinden oldukça memnunuz. Yarın Bozüyük ilçesine sonra da sırasıyla Söğüt ve Bilecik'e gideceğiz." dedi. (Tİ - EFE)

Tavşanlı’da Gs Store’ye Büyük İlgi

Tavşanlı’da Gs Store’ye Büyük İlgi

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