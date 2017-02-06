Tavşanlı’da Gs Store’ye Büyük İlgi

Yurdun birçok şehrinde dolaşan Galatasaray Store, Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde büyük ilgi gördü.
Cumhuriyet Meydanı'nda taraftarları ile buluşan tıra taraftarlar yoğun ilgi gösterildi.
7 den 70'e her kesime hitap eden gezici tırın sorumlusu Müslüm Kuş, Tavşanlılılara Galatasaray'a ait lisanslı şapka, atkı, anahtarlık, eşofman, şort, tişört, forma, ayakkabı ürünlerini sunduklarını kaydetti.
Kuş, " Bugünlerde ürünlerimizde kampanya indirim yaptık. Taraftarların gelip görmelerini isteriz. Tavşanlı'daki taraftarlarımızın ilgisinden oldukça memnunuz. Yarın Bozüyük ilçesine sonra da sırasıyla Söğüt ve Bilecik'e gideceğiz." dedi. (Tİ - EFE)
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