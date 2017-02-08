Tavşanlı’da Kaçakçılıkla Mücadele

Kütahya'nın Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin kaçakçılarla mücadelesi devam ediyor.

Kütahya'nın Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin kaçakçılarla mücadelesi devam ediyor.

Ekiplerin istihbarat çalışmaları sonucu tütün ve tütün mamulleri satan işyerlerine yapılan baskında, satışa hazır 90 bin adet dolu makaron, boş olarak satılan 250 bin adet boş makaron, 250 kilogram kıyılmış tütün, 60 paket çarşaf kağıt tabir edilen tütün sarma kağıdı ele geçirildiği bildirildi.

Konuyla ilgili olarak bu tür kaçak satış yapan işyerleri hakkında 5607 sayılı Kaçakçılık Kanununa Muhalefet suçundan işlem yapıldığı ve soruşturmanın devam ettiği ifade edildi. (Tİ - EFE)