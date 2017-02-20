Tavşanlı’da Orman Yangını

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangında 4 hektarlık alan kül oldu.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangında 4 hektarlık alan kül oldu.

Alınan bilgiye göre, Ömerbey Mahallesi yakınlarında Kızıltepe mevkii adı verilen ormanlık alanda akşamüstü henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Henüz yeni dikilmiş çam ağaçlarının da bulunduğu ormanlık alandaki yangına ilk olarak Tavşanlı Belediyesi itfaiye ekipleri, ardından da Orman Şefliği arozözleri müdahalede bulundu.

Vatandaşların kazma ve kürekleriyle yardım ettiği söndürme çalışmasında yaklaşık 4 hektar alan zarar gördü. (Tİ - EFE)