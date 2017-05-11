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Tavşanlı’da Trafik Kazası: 1 Yaralı

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Tavşanlı’da Trafik Kazası: 1 Yaralı
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde seyir halindeki otomobilin yoldan çıkarak takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde seyir halindeki otomobilin yoldan çıkarak takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kaza, Tavşanlı Balıkesir karayolu 8. kilometresinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Tavşanlı'dan Harmancık istikametine gitmekte olan H.A. yönetimindeki 43 U 0417 plakalı otomobil, yoldan çıkarak takla attı. Kazada, sürücü H.A. yaralandı.

Yaralı sürücü, ambulansla Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırarak tedavi altına alındı. (Tİ - EFE)

Tavşanlı’da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Tavşanlı’da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Tavşanlı’da Trafik Kazası: 1 Yaralı

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