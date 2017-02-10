Tavşanlı’da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Kütahya'nın Tavşanlı İlçesinde bir otomobilin yoldan çıkarak takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, saat 23.15 sıralarında Tavşanlı - Kütahya karayolu 13. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tavşanlı'dan Kütahya istikametine gitmekte olan Talip Akın (36) yönetimindeki 43 U 3028 plakalı otomobil, yoldan çıkarak takla attı. Kazada, sürücü Talip Akın yaralandı.
Yaralı sürücü, ambulansla Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırarak tedavi altına alındı. (Tİ - EFE)
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