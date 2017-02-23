Tavşanlı’da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kaza, Tavşanlı-Kütahya karayolu Sadık Pembe Kavşağı'nda meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, Kütahya istikametinden Tavşanlı istikametine gitmekte olan H.A (33)'nın yönetimindeki otomobil, K.G( 58) yönetimindeki motosikletle çarpıştı.
Kazada, motosiklet sürücüsü K.G ve aynı araçta bulunan G.G. (56) yaralandılar.
Yaralılar, 112 Acil Servisi ekipleri tarafından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. (Tİ - EFE)
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